कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर खुद दी जानकारी

देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या अब तेजी से बढ़ रहे हैं, कई दिनों से लगातार रोजाना पांच हजार से ज्यादा मरीज पॉजिटिव मिल रहे हैं। इस बीच, कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है। संजय झा ने कहा कि वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि वह अगले 10-12 दिनों के लिए घर में क्वारंटीन रहेंगे।

कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा ने अपने ट्वीट में लिखा, “मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं अगले 10-12 दिन होम क्वारंटीन में रहूंगा। कृपया प्रसार जोखिमों को नजर अंदाज न करें। हम सभी इसकी चपेट में आ सकते हैं।” बता दें कि, संजय झा मुंबई से आते हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अक्सर वह टीवी डिबेट्स में दिखते हैं और सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं।

बता दें कि, दिल्ली में बीते 24 घंटे के दौरान 660 नए कोरोना पॉजिटिव रोगियों का पता लगा है। अभी तक दिल्ली में एक दिन में सामने आया कोरोना रोगियों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसी के साथ यहां कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या अब 12 हजार के पार पहुंच चुकी है।

I have tested positive for Covid_19 . As I am asymptomatic I am in home quarantine for the next 10-12 days. Please don’t underestimate transmission risks, we are all vulnerable.

Do take care all.

— Sanjay Jha (@JhaSanjay) May 22, 2020