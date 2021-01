कोरोना वैक्सीन की मंजूरी पर कांग्रेस नेताओं ने उठाए सवाल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन से मांगा स्पष्टीकरण

ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने रविवार को दो कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल को मंजूरी दी है। कोरोना वैक्सीन की मंजूरी मिलने पर कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन से जवाब मांगा है।

कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने ट्वीट किया, ”कोवैक्सीन का अभी तक तीसरे चरण का परीक्षण नहीं हुआ है। स्वीकृति समय से पहले मिली है और यह खतरनाक हो सकती है। डॉ. हर्षवर्धन को स्पष्ट करना चाहिए। पूर्ण परीक्षण समाप्त होने तक इसके उपयोग से बचा जाना चाहिए था। इस दौरान भारत एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के साथ अभियान शुरू कर सकता है।”

The Covaxin has not yet had Phase 3 trials. Approval was premature and could be dangerous. @drharshvardhan should please clarify. Its use should be avoided till full trials are over. India can start with the AstraZeneca vaccine in the meantime. https://t.co/H7Gis9UTQb — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) January 3, 2021

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इसी तरह का सवाल उठाते हुए कहा कि भारत बायोटेक प्रथम श्रेणी का उद्यम है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि तीसरे चरण के परीक्षणों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रोटोकॉल कोवैक्सीन के लिए संशोधित किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को इसे बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए।

Bharat Biotech is a first-rate enterprise, but it is puzzling that internationally-accepted protocols relating to phase 3 trials are being modified for Covaxin. Health Minister @drharshvardhan should clarify. pic.twitter.com/5HAWZtmW9s — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) January 3, 2021

वैक्सीन के सुरक्षित होने के सवाल पर डीसीजीआई के निदेशक ने कहा कि दोनों ही वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इसका इस्तेमाल इमरजेंसी की स्थिति में किया जा सकेगा। डीसीजीआई के अनुसार, दोनों ही वैक्सीन की दो-दो डोज इंजेक्शन के रूप में दी जाएगी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा कि वैक्सीन 110 प्रतिशत सु​रक्षित हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी वैक्सीन के थोड़े साइड इफेक्ट होते हैं जैसे दर्द, बुखार, एलर्जी होना। वैक्सीन से लोग नपुंसक हो सकते हैं, यह दावा पूरी तरह से बकवास है।