मुंबई: ‘रिपब्लिक टीवी’ के संस्थापक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कांग्रेस नेता ने दर्ज कराई शिकायत, तत्काल गिरफ्तारी की मांग की

अंग्रेजी समाचार चैनल ‘रिपब्लिक टीवी’ के संस्थापक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने मुंबई के कांदिवली स्थिति समता नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत अर्नब गोस्वामी और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता के बीच हुई बातचीत का कथित व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद दर्ज कराई गई है। इस चैट में कथित तौर पर 2019 में वायुसेना ने बालाकोट में जो एयरस्ट्राइक की थी उसकी चर्चा की गई है।

कांग्रेस नेता ने कथित व्हाट्सएप चैट लीक मामले में गोपनीयता कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और यूएपीए के तहत गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि अर्णब ने देश के साथ धोखा किया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता सचिन सावंत ने कांदिवली के समता नगर पुलिस स्टेशन में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ शिकायत करते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की।

कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने शिकायत की एक कॉपी ट्विटर पर भी शेयर की है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, “आधिकारिक रूप से कांदिवली के समता नगर पुलिस स्टेशन पर एसीपी मोहित और वरिष्ठ पीआई हके से मिलकर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और मांग की है कि तत्काल अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया जाए क्योंकि उन्होंने ओएसए की धारा 5 का उल्लंघन किया है। यह सच सामने आना चाहिए कि आखिर अर्नब को बालाकोट स्ट्राइक की जानकारी किसने दी?”

To whom he has divulged this info related to national security? Does he hv any pakistani connections as pakistan seemed to hv bn ready for the attack?

@DrAjantaaYadav @YadavRajpat Ram Pandagale, @anandraivats Indu Tewari, Anant Jadhav R.P Pandey& many congress workers wr present pic.twitter.com/cIB2ycpbbo

— Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) January 27, 2021