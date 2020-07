तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव की कोरोना वायरस से मौत

तेलंगाना में विपक्षी कांग्रेस पार्टी के एक अन्य नेता की सोमवार को कोरोना वायरस से मौत हो गई। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) के सचिव जी. नरेंद्र यादव ने हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में वायरस के कारण दम तोड़ दिया। उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए कुछ दिन पहले ही भर्ती कराया गया था।

नरेंद्र यादव ने हाल ही में लॉकडाउन के कारण परेशानी का सामना कर रहे गरीबों को सहायता पहुंचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया था। यादव के परिवार के सदस्यों का कोरोना वायरस (कोविड-19) टेस्ट किया गया है। इसके साथ ही नेता ने हाल ही में पार्टी मुख्यालय गांधी भवन में आयोजित पार्टी कार्यक्रमों में भाग लिया था, उनके संपर्क में आने वालों का भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

पार्टी प्रवक्ता डॉ. श्रवण दासोजू ने ट्वीट किया, “यह काफी चौंकाने वाला और दुखद है कि हमारे एक सक्रिय वरिष्ठ नेता नरेंद्र यादव की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई। उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार और दोस्तों के प्रति संवेदना .. उनकी मौत पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है।”

