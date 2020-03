कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक ने 60 साल की उम्र में रविवार को विवाह किया। वासनिक के करीबी सूत्रों का कहना है कि वासनिक दिल्ली के एक पांचसितारा होटल में रवीना खुराना के साथ विवाह बंधन में बंधे।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री वासनिक और रवीना पुराने मित्र हैं और अब जाकर दोनों ने विवाह का फैसला किया। रवीना एक निजी कंपनी में बड़े पद पर कार्यरत बताई जाती हैं।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, अंबिका सोनी, बीके हरिप्रसाद और आनंद शर्मा नवदंपत्ति को बधाई देने पहुंचे। अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिए भी वासनिक को जिंदगी की नई पारी की शुभकामनाएं दी और तस्वीरें भी शेयर कीं। गहलोत के ट्वीट के जरिए ही वासनिक की शादी की खबर सार्वजनिक हुई।

Wishing Mukul Wasnik Ji and Raveena Khurana Ji heartiest congratulations on embarking on this new journey together as a couple. May the coming years prove to be the happiest time of your life. Stay blessed. pic.twitter.com/XPVMx0CjXf

