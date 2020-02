दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए मतदान समाप्त होने के बाद से सामने आए ज्यादातर एग्जिट पोल्स मुताबिक, दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार बन सकती है। हालांकि, इस बार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सीटें बढ़ने का भी अनुमान जताया गया है। जबकि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर होने की आशंका जताई गई है। इस बीच, अब चुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है।

कांग्रेस पार्टी के दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रभारी पीसी चाको ने एग्जिट पोल्स के नतीजों को खारिज करते हुए कहा है कि असली परिणाम कुछ और आएंगे। चाको ने कहा कि उनकी नजर में एग्जिट पोल रिजल्ट्स सही नहीं हैं। समाचार एजेंसी ANI की ओर से आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के समर्थन की संभावना पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए पीसी चाको ने कहा कि, “सब कुछ परिणामों पर निर्भर करता है। एक बार नतीजें आ जाएं, तभी इस पर विचार किया जा सकेगा। मुझे लगता है कि सर्वे सही नही हैं। जो सर्वे अनुमान लगा रहे हैं कांग्रेस उससे अच्छा प्रदर्शन करेगी।”

वहीं, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि, ”इस चुनाव को हमने अपनी पूरी ताकत से लड़ा। इस चुनाव में, भाजपा ने सभी सांप्रदायिक एजेंडों को आगे रखा और अरविंद केजरीवाल जी ने विकास एजेंडा को आगे बढ़ाया। अगर केजरीवाल जीत जाते हैं, तो यह विकास के एजेंडे की जीत होगी।”

AR Chowdhury, Congress on #DelhiElections2020: We

fought this election with all our strength. In this election, BJP put forth all the communal agendas,& Arvind Kejriwal Ji put forth developmental agendas. If Kejriwal wins, then it will be a victory of the developmental agendas. pic.twitter.com/DbwuodH9uf

— ANI (@ANI) February 9, 2020