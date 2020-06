केरल कांग्रेस अध्यक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री को बताया “कोविड रानी”, बयान पर हुआ विवाद

केरल के कांग्रेस अध्यक्ष एम रामचंद्रन ने शुक्रवार (19 जून) को एक विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के के शैलजा “कोविड रानी” का खिताब पाना चाहती हैं। रामचंद्रन के इस बयान के बाद सीपीएम की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने एम रामचंद्रन के बयान को लैंगिक भेदभाव करने वाला बताया और इसके लिए उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा। रामचंद्रन ने यह भी कहा कि निपाह विषाणु फैलने के दौरान शैलजा कोझिकोड में “अतिथि कलाकार” बन कर गई थीं और उन्होंने ‘निपाह राजकुमारी’ बनने का प्रयास किया था।

राज्य के वित्त मंत्री टी एम थॉमस आइजेक ने रामचंद्रन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्विटर पर लिखा, “केपीसीसी अध्यक्ष केरल की स्वास्थ्य मंत्री शैलजा को कह रहे हैं कि निपाह राजकुमारी अब कोविड रानी बनने चली है। क्या कोई नेता इतना नीचे गिर सकता है? इन सबसे शैलजा और केरल सरकार को मिलने वाली वह प्रशंसा कम नहीं होगी जो महामारी से निपटने के लिए उन्हें मिली है।”

KPCC president mocks Kerala health minister Shylaja teacher as Nipha Princess aspiring to be COVID Queen. Can a political leader stoop this low? These slimes are not going to undermine all-around appreciation for the manner Shylaja and Kerala government have handled pandemic.

— Thomas Isaac (@drthomasisaac) June 19, 2020