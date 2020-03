मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक जारी, भोपाल में कांग्रेस-भाजपा कार्यकर्ताओं में हाथापाई

मध्य प्रदेश की राजनीतिक में जारी सियासी उठापटक अब हाथापाई में बदलने लग गई है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यालय का घेराव करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भाजपा कार्यकर्ताओं से धक्का-मुक्की हुई और मारपीट की स्थिति बन गई।

कांग्रेस के बागी विधायकों को बेंगलुरू में बंधक बनाए जाने का आरोप लगाते हुए बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा के प्रदेश कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरीकेट्स लगाए गए थे, मगर कांग्रेस कार्यकर्ता बैरीकेट्स को लांघते हुए भाजपा दफ्तर की ओर बढ़ने लगे।

कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हाथ में झंडे-बैनर थे। कांग्रेस कार्यकर्ता जब भाजपा दफ्तर की ओर बढ़ रहे थे तो उसी समय भाजपा के कार्यकर्ता सामने आ गए और दोनो के बीच हाथापाई की स्थिति बन गई।

समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, भाजपा के वरिष्ठ नेता राहुल कोठारी ने आरोप लगाया है, “कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुझ पर लाठी से हमला किया है। इसका सबक भाजपा की ओर से कांग्रेस को सिखाया जाएगा।”

Madhya Pradesh: Police detains Congress workers who were protesting outside BJP office in Bhopal, against detention of Congress leader Digvijaya Singh in Bengaluru. Singh was detained after he sat on a dharna when he was not allowed to meet rebel Madhya Pradesh Congress MLAs. pic.twitter.com/F4r3AZeVbQ

