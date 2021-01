वरुण ग्रोवर, वीर दास और रोहन जोशी सहित कई हास्य कलाकारों ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की गिरफ्तारी की आलोचना की

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सैफ अली खान के सह-कलाकार कुबेर साव के बाद अब देश के दो शीर्ष हास्य कलाकारों ने भी मुनव्वर फारूकी को अपना समर्थन दिया है। बता दें कि, मध्य प्रदेश के इंदौर में स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर हिन्दू देवी-देवताओं और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को लेकर कथित तौर पर अभद्र टिप्पणियां करने का आरोप है। फारुकी के साथ चार अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने पांचों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

फिलहाल, ये मामला मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक की सुर्खियों में बना हुआ है। खासकर सोशल मीडिया में इस मामले को लेकर सियासत के साथ ही लोग भी दो धड़ों में बंट गए हैं। इस बीच, सेक्रेड गेम्स के लेखक वरुण ग्रोवर, वीर दास और रोहन जोशी सहित कई हास्य कलाकारों ने मध्य प्रदेश के इंदौर में एक शो के दौरान हिंदू देवी-देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर गिरफ्तार किए गए कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की गिरफ्तारी की आलोचना की है।

ग्रोवर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि फारुकी के साथ ‘मारपीट’ भी की गई। “सैक्रेड गेम्स” के लेखक ग्रोवर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया जिसमें फारुकी भाजपा विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौर के पुत्र एकलव्य सिंह गौर से बातचीत करते नजर आए रहे हैं। उन्होंने लिखा, “एक साथी भारतीय, एक साथी कॉमेडियन जेल में हैं और उन्हें अपने शब्दों के कारण भीड़ द्वारा पीटा गया। यहां वह तर्क और शांति से अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारी व्यवस्था सिर्फ जोर जबरदस्ती से सबकी आवाज मौन करना चाहती है।”

ग्रोवर ने लिखा, “वे लोग सुनना नहीं चाहते, वे बहस भी नहीं करना चाहते, वे सिर्फ व्यक्तिगत सोच के हर टुकड़े को मिटाना चाहते हैं। और धरती की सबसे बड़ी सभ्यता के हम लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।”

वीर दास ने ट्वीट कर कहा कि हास्य को रोकना और काबू करने की कोशिश करना बेवकूफी है। उन्होंने लिखा, “आप चुटकुलों और हास्य को नहीं रोक सकते। इसलिए नहीं कि कॉमेडियन इसे पेश कर रहे हैं, बल्कि लोगों को हास्य की जरुरत है। आप जितनी भी कोशिश करेंगे, आप पर उतना ही ज्यादा लोग हंसेंगे।” उन्होंने ट्वीट किया, “जिसने भी आज तक हास्य को नियंत्रित करने की कोशिश की है, उनके ऊपर चुटुकलों की बारिश हो जाती है।”

You can't stop jokes and laughter. Not because comedians are performing it, but because people need to laugh. Harder you try, the more you're going to be laughed at, now, and by history.

Anyone who has ever tried to control humour, now has a category of jokes devoted to them.

— Vir Das (@thevirdas) January 3, 2021