अंग्रेजी समाचार चैनल ‘सीएनएन’ पर प्रसारित हो रहे एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला रिपोर्टर अचानक लाइव रिपोर्टिंग करते हुए फूट-फूट कर रोन लगी। महिला रिपोर्टर सारा सिडनर कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से होने वाली मौत का लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी। इस लाइव रिपोर्टिंग के दौरान सारा इतना भावुक हो गईं कि वह खुद भी फूट-फूट कर रोने लगी। महिला रिपोर्टर के लाइव टीवी कार्यक्रम के दौरान रोने का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर यूजर्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

दरअसल, अमेरिका के लॉस एंजेलिस शहर में कोरोना वायरस (कोविड-19) की वजह से होने वाली मौतों को लेकर लाइव रिपोर्टिंग के दौरान सीएनएन रिपोर्टर सारा सिडनर रोने लगीं। सारा ने इस लाइव रिपोर्टिंग के दौरान कहा कि वह रिपोर्टिंग के लिए लगातार 10 अस्पतालों में गईं। यहां उन्होंने कोरोना से पीड़ित मरीजों व उनके परिवार के लोगों को जिस तरह से अस्पताल में रहते हुए देखा, इससे उन्हें बेहद दु:ख हुआ।

सीएनएन रिपोर्टर सारा सिडनर अपने लाइव रिपोर्टिंग के दौरान लॉस एंजिल्स में रहने वाले एक परिवार को दिखाया। इस परिवार ने 12 जनवरी को कोरोना वायरस (कोविड-19) के कारण अपनी मां और सौतेले पिता को खो दिया था। उन दोनों की मौत के बाद इस परिवार से मिलकर सारा रिपोर्टिंग कर रही थी जब वह भावनाओं से अभिभूत होकर रोने लगी।

सिडनर जब लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी, तो उसने रोते हुए बताया कि कोरोना वायरस सभी समुदायों के लोगों को “असम्मानजनक” रूप से मार रहा है। सारा ने कहा कि यह सब होने के बाद इन परिवारों के लिए जीवन जीना कितना कठिन है और इनके दिल में कितना दर्द है, इस बात को समझ पाना वास्तव में काफी कठिन है।

WOW. Powerful moment on @CNN just now. Must watch. Sending you lots of love @sarasidnerCNN pic.twitter.com/v8Pv4xOo36

— Faith Abubéy (@ReporterFaith) January 12, 2021