जम्मू में ईसाई समुदाय के सदस्यों ने हाल ही में आए टीवी शो के दौरान कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन, निर्देशक-कोरियोग्राफर फराह खान और कॉमेडियन भारती सिंह के खिलाफ रविवार को विरोध प्रदर्शन किया।

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने शहर के शहीदी चौक पर इकट्ठा होकर बॉलीवुड हस्तियों के खिलाफ नारेबाजी की और उन पर ईशनिंदा का आरोप लगाया। महिलाओं सहित कई प्रदर्शनकारियों ने एक शांतिपूर्ण मार्च निकाला और बाद में शांतिपूर्ण तरीके से तितर-बितर हो गए।

धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में तीनों हस्तियों के खिलाफ पंजाब में एक सप्ताह के भीतर दूसरा मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि, इससे पहले यह मामला अमृतसर जिले के अजनाला शहर में दर्ज कराया गया था। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर प्रसारित शो को लेकर महाराष्ट्र के बीड शहर में भी उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

फराह खान ने शुक्रवार को ट्वीट किया, “मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूं और किसी भी धर्म का अनादर करना मेरा उद्देश्य कभी नहीं था। रवीना टंडन, भारती सिंह और पूरी टीम की तरफ से हम लोगों से माफी मांगते हैं।”

वहीं, इससे पहले रवीना टंडन ने भी ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, “मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा जिससे किसी धर्म का अनादर हो। हम तीनों(फराह खान, भारती सिंह और मैं) का किसी धर्म का अपमान करने का कोई उद्देश्य नहीं था। अगर कोई आहत हुआ है तो हम तहेदिल से उनसे माफी मांगते हैं।”

Please do watch this link. I haven't said a word that can be interpreted as an insult to any religion. The three of us (Farah Khan, Bharti Singh and I) never intended to offend anyone, but in case we did, my most sincere apologies to those who were hurt. https://t.co/tT2IONqdKI

— Raveena Tandon (@TandonRaveena) December 26, 2019