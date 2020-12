CBSE Class 10th, 12th Practical Exam Date 2021: देश में तेजी से बढ़ते घातक कोरोना वायरस (कोविड-19) के मामलों के बीच छात्रों की चिंताएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए कई राज्यों ने बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला किया है। इस बीच, साल 2021 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा व NEET और JEE की परीक्षा आयोजित होंगी या नहीं, ये जानने के लिए सभी की निगाहें अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के फैसले पर टिकी हुई हैं।

छात्रों की निगाहें अब इस बात पर टिकी हुई है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं परीक्षाओं को लेकर किया फैसला लेते है। वहीं, छात्रों को प्रैक्टिकल परीक्षाओं के तारीखों की घोषणा का भी इंतजार हैं।सीबीएसई बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के परीक्षा कार्यक्रम के बारे में कुछ भी खुलासा करने के लिए सीबीएसई की देरी के बारे में अटकलें अभी भी जारी हैं।

बता दें कि, सीबीएसई दिसंबर में कक्षा 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेटशीट जारी करता है और फरवरी-मार्च में परीक्षा आयोजित करता है। लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते उम्मीद की जा रही है कि सीबीएसई इस बार मार्च व अप्रैल में परीक्षा आयोजित नहीं कर पाएगा। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएंओं में शामिल होने वाले स्टूडेंट परीक्षा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए सीबीएसई बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in को फॉलों कर सकते हैं।

इस बीच, कई विशेषज्ञों का कहना है कि परीक्षाओं में देरी होने पर छात्रों को अपनी परीक्षा की बेहतर तैयारी करनी चाहिए, जबकि अन्य लोगों को लगता है कि परीक्षा को समय पर आयोजित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि NEET और JEE मेन जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का समय प्रभावित ना हो और छात्रों को बहुमूल्य समय खराब ना हो।

इससे पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) साल 2021 में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा अप्रैल-मई के महीने में आयोजित कर सकता है क्योंकि कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण देशभर के स्कूल 8 महीने से बंद हैं।

बता दें कि, अभी तक सीबीएसई की तरफ से सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं और प्रैक्टिकल परीक्षाओं को लेकर कोई अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ज्यादातर पैरेंट्स सीबीएसई के अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि महामारी को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई कोई ठोस कदम उठाएगी। वहीं अटकलें लगाई जा रही हैं कि 2021 के जनवरी महीने में प्रैक्टिकल परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है।

वहीं, कुछ दिन पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके कहा कि अगले साल परीक्षा आयोजित करने के लिए बड़े पैमाने पर एक कैंपेन चलाकर छात्रों, उनके माता-पिता और शिक्षकों से राय मांगी जाएगी। रमेश पोखरियाल निशंक ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद ट्वीट किया, ‘अगले साल परीक्षा कब और कैसे आयोजित करनी है, इस पर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से विचार लेने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक अभियान चलाया जाएगा।’

केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरिया निशंक ने छात्रों की परेशानियों को देखते हुए उनसे संवाद करने का निर्णय लिया है। निशंक ने बताया कि कंपटीशन और बोर्ड परीक्षाएं देने वाले छात्रों की चिंता वाजिब है, लेकिन उन्हें अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, “प्रिय छात्रों, मैं समझता हूं कि 2020 आपके लिए अच्छा वर्ष नहीं रहा है और आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। मैं आगामी प्रतियोगी और बोर्ड परीक्षाओं पर चर्चा करने के लिए 3 दिसंबर को आपसे बात करुगा। बच्चे अपने विचार और सुझाव मुझे #EducationMinisterGoesLive पर दे सकते हैं।”

