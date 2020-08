सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने शनिवार (22 अगस्त) को पंजाब के तरन तारन जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पांच संदिग्ध पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है।

अधिकारियों ने कहा कि घटना तड़के हुई, जब बीएसएफ के जवानों ने तरन तारन जिले में बाड़े के पार कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को चुनौती दी गई और जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो उनकी तरफ से गोलियां चलाई जाने लगी। जिसके जवाब में BSF के जवानों ने भी गोलियां दागी और 5 घुसपैठियों को मार गिराया।

अधिकारियों ने कहा कि इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और सर्च ऑपरेशन जारी है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि घुसपैठिए आतंकवादी थे या मादक पदार्थ तस्कर थे। ख़बरों के मुताबिक, बीएसएफ को घटनास्थल से एक एके-सीरीज़ की राइफल और दो पिस्टल मिली है।

Alert troops of 103 battalion of BSF noticed suspicious movement of intruders violating International Border along Tarn Taran, Punjab.Upon being challenged to stop,intruders fired upon BSF troops who retaliated in self-defence. Resultantly,5 intruders were shot. Search ops on:BSF pic.twitter.com/6PhA4mY6RC

— ANI (@ANI) August 22, 2020