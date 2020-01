महाराष्ट्र की पुणे पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए एक ऐसे लड़के की खबर ली जो उनसे ट्विटर पर लड़की का मोबाइल नंबर मांग रहा था। यूजर द्वारा लड़की का नंबर मांगने पर पुणे पुलिस ने गजब का जवाब दिया, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पुणे पुलिस के इस रिप्लाई पर ट्विटर यूजर्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

दरअसल, रविवार को निधि नाम की एक महिला ने एक ट्वीट में पुणे पुलिस को टैग किया और उनसे धनोरी पुलिस स्टेशन का नंबर पूछा। पुणे पुलिस ने जवाब देते हुए पुलिस स्टेशन का नंबर शेयर किया। सभी एक लड़के ने कमेंट करते हुए पुणे पुलिस से लड़की का मोबाइल नंबर मांगा। जिसका पुणे पुलिस ने जवाब भी दिया।

एक ट्विटर यूजर ने कमेंट किया, ‘क्या मुझे लड़का का नंबर मिल सकता है, प्लीज?’ पुणे पुलिस ने ऐसा रिप्लाई दिया, जिसने सभी का दिल जीत लिया। पुणे पुलिस ने लिखा, ‘सर हम फिलहाल आपके मोबाइल नंबर में दिलचस्पी रखते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप लड़का का मोबाइल नंबर क्यों चाहते हैं। डायरेक्ट मैसेज करें। हम प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हैं।’

पुणे पुलिस का ये रिप्लाई खूब वायरल हो रहा है। ट्विटर यूजर्स भी इसपर जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे है। लोग इस ट्वीट पर जमकर मजे ले रहे हैं। बता दें कि, इससे पहले भी न्यू इयर पर पुणे पुलिस ने इसी तरह युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह दी थी।

@PuneCityPolice can i get her number please ?

Sir, we are more interested in your number currently, to understand your interest in the lady’s number. You may DM. We respect privacy. https://t.co/LgaD1ZI2IT

— PUNE POLICE (@PuneCityPolice) January 12, 2020