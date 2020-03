तेजी से फैल रहे खतरनाक कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे लोगों के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘जनता कर्फ्यू’ की अपील पर रविवार (22 मार्च) को पूरा देश ठप्प रहा। लोगों ने स्वत: कर्फ्यू थोपकर उसका पूरी तरह से पालन करने का इतिहास रचा है। देश की जनता ने अपने आपको घरों में बंद रखा। मेट्रो, रेलवे, हवाई और सड़क यातायात लगभग ठप्प रहा। शाम को पांच बजते ही पूर्व घोषित आह्वान के मुताबिक लोगों ने ताली, थाली, घंटियां, शंख बचाकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया।

जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस समर्थन के लिए देशवासियों का आभार जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, ‘ये धन्यवाद का नाद है, लेकिन साथ ही एक लंबी लड़ाई में विजय की शुरुआत का भी नाद है। आइए, इसी संकल्प के साथ, इसी संयम के साथ एक लंबी लड़ाई के लिए अपने आप को बंधनों में बांध लें।’ एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, “कोरोना वायरस की लड़ाई का नेतृत्व करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को देश ने एक मन होकर धन्यवाद अर्पित किया। देशवासियों का बहुत-बहुत आभार..।”

लेकिन इस बीच, पूर्व ओलिंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बॉक्सर और नेता विजेंद्र सिंह ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए उनसे पूछा है कि क्या उन्होंने ताली या घंटी बजाई। कांग्रेस के टिकट पर साउथ दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ चुके विजेंदर सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा, “सर नरेंद्र मोदी, आप प्लीज अपना वीडियो अपलोड करें। हम भी देखना चाहतें हैं कि आपने 5 बजे ताली बजाई या.. आप भी मेरा वीडियो देखें।”

फिलहाल, विजेंदर सिंह के ट्वीट पर पीएम ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है लेकिन लोगों ने जमकर विजेंदर सिंह की क्लास लगा दी है। पूरे देश में कोरोना वायरस के 400 से ज्यादा पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। 82 शहरों में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। अभी तक Covid-19 महामारी ने भारत में सात लोगों की जान ले ली है।

Sir @narendramodi plz upload your video also we want to see what u did at 5pm clap or 🔔 regards you seen mine 😊

— Vijender Singh (@boxervijender) March 22, 2020