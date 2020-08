बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने शनिवार को तब्लीगी जमात के सदस्यों के खिलाफ दायर एफआईआर को खारिज कर दिया और सरकार के खिलाफ तीखी टिप्पणी की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस्लामिक संगठन से जुड़े विदेशी नागरिकों के खिलाफ दायर एफआईआर को खारिज करते हुए कहा, “एक राजनीतिक सरकार उस समय बलि का बकरा ढूंढने की कोशिश करती है जब महामारी या विपदा आती है और हालात बताते हैं कि संभावना है कि इन विदेशियों को बलि का बकरा बनाने के लिए चुना गया था।”

लाइव लाइव के अनुसार, अदालत ने कहा कि, “भारत में संक्रमण के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि वर्तमान याचिकाकर्ताओं के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी। विदेशियों के खिलाफ की गई इस कार्रवाई पर पश्चाताप करने और क्षति की भरपाई करने के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाने का यह उचित समय है।”

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि वीजा शर्तों के अनुसार धार्मिक स्थलों पर जाने और धार्मिक प्रवचनों में भाग लेने जैसी सामान्य धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए विदेशियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। औरंगाबाद पीठ के न्यायमूर्ति टीवी नलवाडे और न्यायमूर्ति एमजी सेवलिकर की खंडपीठ ने यह भी कहा कि, “किसी भी स्तर पर यह अनुमान संभव नहीं है कि वे इस्लाम धर्म का प्रसार कर रहे थे और धर्मांतरण का इरादा था।”

"There was big propaganda in print media & electronic media against the foreigners who had come to Markaz Delhi & an attempt was made to create a picture that these foreigners were responsible for spreading COVID-19 virus in India"- Bombay HC while quashing FIRs #TablighiJamaat

— Live Law (@LiveLawIndia) August 22, 2020