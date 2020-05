बॉलीवुड और टीवी के मशहूर सितारों ने अपने अंदाज में फैंस को दी ईद की मुबारकबाद

कोरोना लॉकडाउन के बीच देशभर में आज ईद-उल-फितर का त्योहार मनाया जा रहा है। सोमवार सुबह से ही लोग एक-दूसरे को सोशल मीडिया के जरिए मुबारकबाद दे रहे हैं और अमन व बरकत की दुआ मांग रहें हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित तमाम नेताओं ने ईद के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। वहीं, बॉलीवुड और टीवी के मशहूर सेलेब्स भी सोशल मीडिया के जरीए अपने फैंस को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं।

ईद विश करने वालों में अमिताभ बच्चन, मनोज बाजपेयी, नुसरत भरूचा, अमीषा पटेल जैसे तमाम सितारे शामिल हैं। टीवी इंडस्ट्री की बात करें तो शिविन नारंग, सुरभी चंदना, हिना खान, शोएब इब्राहिम, आमना शरीफ और शहीर शेख ने प्रशंसकों को इस खास मौके पर विश किया है।

महानायक अमिताभ बच्चन ने फैन्स को ईद की मुबारकबाद देते हुए ट्वीट कर लिखा, ‘सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद और इस मुबारक दिन पर शांति के शांति, सद्भाव, बेहतर स्वास्थ्य, हमेशा के लिए दोस्ती और प्यार के लिए प्रार्थनाएं। शांति और प्यार के साथ हम एक साथ रहें और हमारे परिवार में भाईचार बना रहे। एक रहें और एक बन कर रहें।’

इसके अलावा अमिताभ ने अपनी 2 तस्वीरें भी शेयर की हैं जिसमें एक में वह फिल्म ‘कुली’ के किरदार में जबकि दूसरे में उनकी आने वाली फिल्म ‘गुलाबो सिताबो के किरदार में दिखाई दे रहे हैं।’

T 3540 –

Eid Mubarak to all and the prayers on this auspicious day for peace .. for harmony .. for good health .. for friendship and love .. for ever

.. bring us together in peace and love and in the continuity of brotherhood sisterhood and family .. be ONE .. be in ONE .. pic.twitter.com/hl7L2oJmdb

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) May 24, 2020