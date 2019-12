बॉलीवुड सिंगर विशाल ददलानी ने अभिनेत्री कंगना रनौत पर साधा निशाना

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान देश के कई हिस्सों में हुई तोड़-फोड़ को लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने हाल ही में टिप्पणी की थी, जिसे लेकर वो अब सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई हैं। यूजर्स कंगना रनौत के बयान की जमकर निंदा कर रहा है। उनके इस बयान को लेकर बॉलीवुड के मशहूर सिंगर विशाल ददलानी और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी अपना रिएक्शन दिया है।

बॉलीवुड के मशहूर सिंगर विशाल ददलानी ने अपने ट्वीट में कंगना रनौत के बयान पर निशाना साधते हुए लिखा, “कोई इतना अज्ञानी कैसे हो सकता है? यह विशेषाधिकार की आवाज है, जो यह दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि वह आम आदमी से कितनी बेहतर हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर भारतीय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स का भुगतान करता है। प्रत्येक लेनदेन पर जीएसटी लगाया जाता है। अमीर को यह सोचना बंद कर देना चाहिए कि वो कितना स्पेशल है।”

How ignorant can one be? This is the voice of privilege, trying to show how much better than the common man she is.

FYI, EVERY indian pays tax, either directly or indirectly. GST is levied on each transaction! The rich need to stop thinking they are special! https://t.co/5zkRvvi4Xa

