कोरोना वायरस कहर के बीच बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी साजिद-वाजिद के वाजिद खान का निधन हो गया है, उन्होंने रविवार की रात मुंबई के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। साजिद और वाजिद की जोड़ी फिल्म इंडस्ट्री में काफी मशहूर थी, उनकी मौत से पूरा बॉलीवुड शोक में डूब गया है। प्रियंका चोपड़ा, परिणीत चोपड़ा, सलीम मर्चेंट, रणवीर शोरे, सोनू निगम, मीका सिंह, वरुण धवन जैसे तमाम सिलेब्रिटीज़ ने वाजिद खान के निधन पर दुख जताया है।

वाजिद खान के निधन पर सिंगर सलीम मर्चेंट ने गहरा शोक जताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, ‘साजिद-वाजिद फेम मेरे भाई वाजिद के निधन के समाचार से मुझे काफी चोट पहुंची है। भाई, तुम बहुत जल्दी गए। यह हमारी बिरादरी के लिए बहुत बड़ा झटका है। मैं टूट गया हूं।

Devastated with the news of the passing away of my brother Wajid of Sajid -Wajid fame. May Allah give strength to the family 🙏 Safe travels bro @wajidkhan7 you’ve gone too soon. It’s a huge loss to our fraternity. I’m shocked & broken . Inna Lillahi wa inna ilayhi raji'un — salim merchant (@salim_merchant) May 31, 2020

वरुण धवन ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘वाजिद खान के बारे में सुनकर शॉक्ड हूं। वह मेरे और मेरे परिवार के बेहद करीब थे। वह आसपास रहने वाले सबसे अधिक पॉजिटिव लोगों में से एक थे। हम हमेशा आपको याद करेंगे, आपके बेहतरीन म्यूजिक के लिए शुक्रिया।’

shocked hearing this news @wajidkhan7 bhai was extremely close to me and my family. He was one of the most positive people to be around. We will miss u Wajid bhai thank u for the music 🎵 pic.twitter.com/jW2C2ooZ3P — Varun Dhawan (@Varun_dvn) May 31, 2020

वहीं, मीका सिंह ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर कर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा, ‘हम सबके लिए काफी दुखद समाचार है। सबसे टैलंटेड सिंगर और कम्पोजर जिन्होंने इतने सारे हिट दिए हैं, मेरे बड़े भाई वाजिद खान हमें छोड़ गए। अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे। आपको हमेशा प्यार और सदा मिस करेंगे भाई। आपका म्यूजिक सदाबहार है, बॉलिवुड के लिए बहुत बड़ी क्षति।’

सिंगर सोनू निगम ने इंस्टाग्राम पर साजिद-वाजिद के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ‘मेरे भाई वाजिद खान हमें छोड़कर चले गए।’

प्रियंका चोपड़ा ने अपने ट्वीट में कहा, ‘भयानक समाचार, एक बात जो मुझे हमेशा याद रहेगी वह है वाजिद भाई की हंसी। उनका हमेशा मुस्कुराते रहना, बहुत जल्दी चले गए। उनके परिवार और शोक व्यक्त करने वाले लोगों के प्रति मेरी संवेदना। आपकी आत्मा को शांति मिले मेरे दोस्त। आप मेरे विचारों और प्रार्थना में हो।’

परिणीत चोपड़ा ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘वाजिद भाई, आप सबसे अच्छे इंसान थे। हमेशा मुस्कुराया करते थे। हमेशा गाते रहते। उनके साथ हर म्यूजिक सेशन यादगार रहा है। आप वाकई बहुत आएंगे वाजिद भाई।’

Wajid Bhai you were the nicest, nicest nicest man! Always smiling. Always singing. All heart. Every music session with him was memorable. You will truly be missed wajid bhai. 🧡🧡 #WajidKhan — Parineeti Chopra (@ParineetiChopra) May 31, 2020

फिल्म अभिनेता रणवीर शोरे ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए ट्विटर पर लिखा है कि वाजिद ख़ान की मौत कोरोना से हुई है। इसी तरह तमाम बॉलीवुड सिलेब्रिटीज़ ने वाजिद खान के निधन पर दुख जताया है।

देखें कुछ ऐसे ही ट्वीट

Devastated to hear news coming in that one of my childhood friends, music director @wajidkhan7 of Sajid-Wajid has succumbed to #COVID19! Am shocked beyond words! @SajidMusicKhan, mere bhai, sending hugs to you and the family. This is so, so sad. #RIP — Ranvir Shorey (@RanvirShorey) May 31, 2020

Heartbroken. Both @SajidMusicKhan and @wajidkhan7 have been close & true friends. The kind who might see the light on and show up at our studio in the middle of the night just to meet and talk and share a laugh. Can't believe Wajid and I will never speak again. — VISHAL DADLANI (@VishalDadlani) May 31, 2020

Feeling Deeply Saddened after hearing shocking news of the sudden demise of Wajid Khan @wajidkhan7 May his Soul Rest in Peace. My heartfelt condolences to his family. May Allah give strength to the family. 🙏 @SajidMusicKhan#RestInPeaceWajidKhan #WajidKhan #Wajid #SajidWajid — Javed Ali (@javedali4u) May 31, 2020

Shocked to hear the demise of music composer @wajidkhan7 , My deepest condolences to his family members & friends. RIP 🙏 — Madhur Bhandarkar (@imbhandarkar) May 31, 2020

I’m shocked!! I’ve lost a dear brother Wajid! I can’t come to grips with this tragic news… He was such a beautiful soul.. Oh dear Lord, Please have mercy…🙏 إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعون May Allah SWT bless him in Jannat-ul-Firdaus…Ameen. 🤲 #WajidKhan pic.twitter.com/B6pO3HyuZM — Adnan Sami (@AdnanSamiLive) May 31, 2020

I used to call him my brother from another mother. Besides being unbelievably talented he was so gentle & sweet. I’m so heartbroken that I did not get to say Goodbye my sweet @wajidkhan7 I will miss you & our jam sessions forever. Till we meet again #RIP #WajidKhan #Gonetoosoon pic.twitter.com/RAq0pqHJwY — Preity G Zinta (@realpreityzinta) June 1, 2020

साजिद-वाजिद अक्सर सलमान खान के लिए कम्पोजर के रूप में सहयोग करते रहे हैं। उन्होंने साल 1998 में सलमान की सुपरहिट फिल्म ‘प्यार किया तो डरना क्या से’ अपनी शुरुआत की थी। वाजिद के मृत्यु के कारण की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि, अपुष्ट रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि कलाकार कोरोना वायरस (कोविड-19) से पीड़ित थे।

दूसरी ओर फिल्मबीट डॉट कॉम ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा, “वाजिद पिछले कुछ साल से किडनी की समस्या से जूझ रहे थे और हाल ही में अस्पताल में भर्ती होने के बाद वह वेंटिलेटर पर थे।”