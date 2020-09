सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग के एक मामले में मंगलवार को अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की प्रतिध्वनि ट्विटर पर भी सुनाई दी और फिल्मोद्योग के कई लोगों ने इसे ‘प्रतिशोध भरा’ और ‘मीडिया द्वारा चलाया जाने वाला मुकदमा’ करार दिया जबकि अन्य ने इसे कर्मफल और गलत कामों का नतीजा बताया। एनसीबी द्वारा तीन दिन तक पूछताछ करने के बाद चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया। उन पर सुशांत के परिवार ने आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है और मीडिया भी उन पर लगातार तीखे सवाल उठा रहा है।

बता दें कि, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स का एंगल जुड़ने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने भी कमान संभाल ली है और अभिनेता की पूर्व प्रेमिका रिया चक्रवर्ती को मंगलवार को हिरासत में ले लिया गया। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। टीवी चैनलों पर इस पूरे मामले को लेकर पिछले करीब दो महीनों से खूब बहस हुई है और रोज नए-नए तथ्यों को सामने लाने का दावा भी मीडिया की ओर से किया गया। मीडिया की पूरे मामले में भूमिका पर बहस दो धड़ों में बंट गई है। कई लोग टीवी चैनलों पर गैरजरूरी तरीके से इस मामले को सनसनीखेज बनाने का आरोप लगा रहे हैं।

दक्षिण मुम्बई में एनसीबी कार्यालय से रिया चक्रवर्ती जब बाहर गयीं तो उन्होंने मीडियाकर्मियों के लिए हाथ हिलाया। सोनम कपूर, तापसी पन्नू, विद्या बालन, अनुराग कश्यप, शबाना आजमी, फरहान अख्तर, जोया अख्तर समेत फिल्म जगत की विभिन्न हस्तियों ने सोशल मीडिया पर रिया के साथ एकजुटता प्रकट की। इसके अलावा निर्देशक हंसल मेहता, अनुभव सिन्हा, अलंकृता श्रीवास्तव और लेखिका अतिका चौहान ने रिया की गिरफ्तारी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्ति की है। अभिनेत्री स्वरा भास्कर, दीया मिर्जा और ऋचा चड्ढा भी रिया के समर्थन में उतरीं।

‘मुल्क’ और ‘आर्टिकल 15’ जैसी फिल्मों के निर्देशक सिन्हा ने पत्रकारों पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, ‘‘यदि अब भी आप पत्रकार महसूस करते हैं तो इस्तीफा दे दीजिए। आप भूखे नहीं मरेंगे। आपको नये दोस्त, मौके और मंच मिल जायेंगे।’’

If you still feel like a journalist, RESIGN. You won't die of hunger. You will discover new friends, opportunities and avenues. — Anubhav Sinha (@anubhavsinha) September 8, 2020

‘अलीगढ़’ के निर्देशक हंसल मेहता ने भी कहा, ‘‘आत्महत्या के लिए उकसाने की बात नहीं, धनशोधन की बात नहीं, हत्या नहीं? अब मुझे पता चला कि भारत में अब तक गांजा क्यों वैध नहीं किया गया।’’

Not abetment of suicide, not money laundering, not murder? Now I know why marijuana is not legalised in India yet. — Hansal Mehta (@mehtahansal) September 8, 2020

‘छपाक’ की सह लेखिका चौहान ने कहा कि अभिनेत्री को राजपूत के जीवन संबंधी चुनाव के लिए दोषी ठहराया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘वह ड्रग लेते थे और उन्हें मानसिक रूग्णता हुई। यह स्वीकार करना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों किसी महिला को किसी बालिग व्यक्ति के जीवन संबंधी चुनाव के लिए दोषी ठहराया जा रहा है।’’ श्रीवास्तव ने एक तीखे ट्वीट में कहा, ‘‘शानदार काम, भारत। डायन को जलाने का मजे लो। शायद सती (प्रथा) वापस आ जाए।’’

‘लिपस्टिक अंडर माई बुर्का’ की निर्देशक ने कहा, ‘‘ब्रम्हांड इस तबाही के दौर में रिया के माता-पिता को ताकत दे। एनसीबी ने गिरफ्तार किया। अब भी वही हत्यारिन नहीं है। मीडिया सर्कस, मुझे ताज्जुब होता है कि यह शाम की चाय पर चर्चा का विषय है।’’

प्रोड्यूसर प्रीतीश नंदी ने ट्वीट किया, ‘‘रिया के खिलाफ सारे आरोप फेल हो गये। हत्या? सबूत नहीं। हत्या में साथ देना? वह वहां नहीं थी। 15 करोड़ रूपये चुराने? उसके यहां कुछ नहीं मिला। वह जांच के लिए तैयार है।..’’ उन्होंने लिखा, ‘‘उत्पीड़न, सार्वजनिक रूप से अपमान, धौंसबाजी। बॉलीवुड में ऐसे लोग हैं जिन्होंने निरंतर उनका उपहास किया। इस संबंध में कंगना सही है। आप अस्थिर दिमाग से बॉलीवुड में नहीं टिक सकते।’’

All charges against Rhea have failed. Murder? No evidence. Abetment to murder? She wasn’t there. Stealing Rs 15 crore? Sushant never got the money. What remains is drugs. None found on her. She’s ready for a test. Who was it for? Obvious, na?#justiceforSushant #JusticeForRhea — Pritish Nandy (@PritishNandy) September 8, 2020

हालांकि, राजपूत की पूर्व गलफ्रेंड अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने कहा, ‘‘न्याय हुआ। कुछ भी भाग्य से नहीं होता। आप अपने कर्मों से अपनी नियति रचते हैं। यही कर्म है।’’ राजपूत की बहन श्वेता सिंह ने चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद लिखा, ‘‘ईश्वर हमारे साथ है।’’ अभिनेता शेखर सुमन ने कहा, ‘‘आप जैसा बोयेंगे, वैसा काटेंगे।’’ (इंपुट: भाषा के साथ)