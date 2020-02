दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने शुक्रवार (29 फरवरी) को राजद्रोह के 4 साल पुराने एक मामले में JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार और 9 अन्य लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली पुलिस को मंजूरी दे दी है। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिएक्शन सामने आ रहे हैं।

वहीं, इस मुद्दे पर बॉलीवुड की तरफ से भी जमकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इस बीच, बॉलीवुड अभिनेत्री सिमी गरेवाल ने भी इस संबंध में एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) पर निशाना साधा है। उनके इस ट्वीट पर यूजर्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे है।

अभिनेत्री सिमी गरेवाल ने अपने ट्वीट में लिखा, “कन्हैया कुमार पर मुकदमा चलाने के इस एक कदम से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने वह सम्मान खो दिया, जो मेरे मन में उनके प्रति कभी था। मुझे अफसोस है कि मैंने कभी उनका बचाव किया या उनका समर्थन किया।” सिमी गरेवाल के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे है।

In this one step towards prosecuting #KanhaiyaKumar I have lost all the respect I ever had for @ArvindKejriwal and @AamAadmiParty. I regret that I ever defended or supported them.

