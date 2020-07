पश्चिम बंगाल के हेमताबाद से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक देवेंद्र नाथ रे का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। देवेंद्र का शव सोमवार सुबह उनके गांव में रस्सी से लटका हुआ मिला। पश्चिम बंगाल भाजपा इसे हत्या बता रही है। भाजपा का कहना है कि पहले विधायक की हत्या की गई, फिर उनकी लाश को लटका दिया गया है। वहीं राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी विधायक की मौत पर सवाल उठाए हैं। साथ ही सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए इसे प्रतिशोध की राजनीति बताया है।

जिला पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि, ‘‘भाजपा नेता का शव हेमताबाद इलाके में सोमवार सुबह एक दुकान के पास लटका मिला। हमने मामले में जांच शुरू कर दी है।’’ रे ने हेमताबाद की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से माकपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी, लेकिन पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद वह भाजपा में शामिल हो गए थे।

भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने टीएमसी पर हत्या का आरोल लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि हम भाजपा विधायक देवेंद्र नाथ रे की हत्या की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। तृणमूल कांग्रेस इस हत्या के पीछे है और उसने इसे आत्महत्या जैसा बना दिया है। मैं पश्चिम बंगाल की सीएम से अनुरोध करता हूं कि हत्या के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए सीबीआई जांच का आदेश दें।

We demand CBI inquiry into the killing of BJP MLA from Hemtabad, Debendra Nath Ray. Trinamool Congress is behind this killing and has made it look like a suicide. I request West Bengal CM to order CBI inquiry to find the truth behind the killing: BJP leader Rahul Sinha pic.twitter.com/b6q41zVwSp — ANI (@ANI) July 13, 2020

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर इसे हत्या करार दिया। जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, ‘पश्चिम बंगाल के हेमताबाद से बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रे की संदिग्ध जघन्य हत्या बेहद हैरान करने वाली और खेदजनक है। यह ममता सरकार के गुंडाराज और फेल कानून व्यवस्था को बताता है। लोग ऐसी सरकार को भविष्य में माफ नहीं करेंगे। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं।’

The suspected heinous killing of Debendra Nath Ray, BJP MLA from Hemtabad in West Bengal, is extremely shocking and deplorable. This speaks of the Gunda Raj & failure of law and order in the Mamta govt. People will not forgive such a govt in the future. We strongly condemn this. — Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) July 13, 2020

वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने लिखा, ‘ममता बनर्जी की राजनीतिक हिंसा और प्रतिशोध के खत्म होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। उत्तर दीनाजपुर के हेमताबाद से विधायक देवेंद्र नाथ रे की मौत से हत्या के आरोप समेत कई गंभीर सवाल उठते हैं। सच्चाई को उजागर करने और राजनीतिक हिंसा को खत्म करने के लिए पूरी तरह निष्पक्ष जांच की जरूरत है।’