बृहन्मुंबई महानगरपालिक (बीएमसी) के अधिकारियों ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के मुंबई स्थित बंगले के बाहर एक नोटिस चिपकाया है, जिसमें कहा गया है कि नगर निकाय की मंजूरी के बिना इसमें कई बदलाव किए गए हैं।

नगर निकाय के एक अधिकारी ने पीटीआई (भाषा) को बताया कि बीएमसी की टीम उपनगर बांद्रा में अभिनेत्री के पाली हिल बंगले गई थी। वहां नोटिस लेने वाला कोई नहीं था, जिस वजह से नोटिस को वहां चिपका दिया गया। अधिकारी ने बताया कि नोटिस में बंगले में एक दर्जन से ज्यादा बदलावों को रेखांकित किया गया है, जैसे कि शौचालय को कार्यालय के कैबिन में तब्दील किया गया है, जबकि सीढियों के साथ नया शौचालय बनाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि बीएमसी ने कंगना रनौत से 24 घंटे में इसका जवाब देने को कहा है। उनसे नगर निकाय को यह जानकारी देने को कहा गया है कि इस निर्माण को लेकर क्या उन्होंने कोई मंजूरी ली है?

बता दें कि, इससे पहले अभिनेत्री कंगना रनौत ने उनके कार्यालय परिसर में बीएमसी के अधिकारियों की मौजूदगी का वीडियो सोमवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा किया था और कहा था कि वे उनके कार्यालय को ध्वस्त कर सकते हैं। हालांकि, बीएमसी ने कहा कि उसके अधिकारियों का दौरा उपनगरीय इलाके बांद्रा में अवैध निर्माण पर निगरानी रखने की उनकी नियमित प्रक्रिया का हिस्सा था।

They have forcefully taken over my office measuring everything, also harassing my neighbors when they retorted @mybmc officials used language like ,” वो जो मैडम है उसकी करतूत का परिणाम सबको भरना होगा” I am informed tomorrow they are demolishing my property 🙂 pic.twitter.com/efUOGJDve1

कंगना ने मंगलवार को फिर ट्वीट किया, ‘सोशल मीडिया पर मेरे दोस्तों ने बीएमसी की जो आलोचना की थी, उसकी वजह से वे आज बुलडोजर लेकर नहीं आए। इसके बजाय उन्होंने एक नोटिस चिपका दिया कि मेरे दफ्तर में चल रही लीकेज की समस्या को बंद किया जाए। दोस्तों, भले ही मैंने बहुत कुछ दांव पर लगा दिया हो लेकिन मैं आप सबका बहुत प्यार और समर्थन पाती हूं।’

Because of the criticism that @mybmc received from my friends on social media, they didn’t come with a bulldozer today instead stuck a notice to stop leakage work that is going on in the office, friends I may have risked a lot but I find immense love and support from you all 🙏 pic.twitter.com/2yr7OkWDAb

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 8, 2020