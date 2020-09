भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम के वीडियो को पार्टी द्वारा यूट्यूब पर पोस्ट किए जाने के बाद मिले ‘डिस्लाइक’ का 98 फीसद हिस्सा विदेश से है और उसने उसमें कांग्रेस के शामिल होने का आरोप लगाया।

भाजपा की आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया, ‘‘पिछले 24 घंटे में यूट्यूब पर मन की बात वीडियो को डिस्लाइक करने का संगठित प्रयास किया गया….कांग्रेस का विश्वास इतना कम है कि वह एक तरह की जीत के रूप में इसका जश्न मना रही है। हालांकि, यूट्यूब के डाटा बताते हैं कि डिस्लाइक का महज दो फीसद हिस्सा ही भारत से है।’’

उन्होंने लिखा, ‘‘हमेशा की तरह बाकी 98 फीसद हिस्सा भारत से बाहर का है। विदेश से बॉट्स और ट्विटर एकाउंट कांग्रेस के जेइई-नीट विरोधी अभियान का निरंतर हिस्सा रहे हैं। राहुल गांधी के तुर्कीवाले बॉट्स की गतिविधि बहुत बढ़ गयी है। यह तुर्की आसक्ति क्या है, राहुल?’’

The rest 98%, like always, came from outside India!



Bots and Twitter accounts from overseas have been consistent feature of the Congress’s anti JEE-NEET campaign. There is huge spike in activity by Rahul Gandhi’s favourite Turkish bots!

What is this Turkish obsession, Rahul?

— Amit Malviya (@amitmalviya) August 31, 2020