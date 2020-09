कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद अशोक गास्ती का गुरुवार को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण निधन हो गया। वह 55 वर्ष के थे। गास्ती के परिवार में पत्नी और दो बेटियां है। उनकी कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनके 2 सितंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका उपचार चल रहा था।

बता दें कि, कर्नाटक पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले भाजपा नेता अशोक गास्ती ने इस साल 22 जुलाई को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली थी। गास्ती का कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद पिछले 15 दिन से उपचार चल रहा था जिसके बाद गुरुवार को उनका निधन हो गया। वह लंबे समय से भाजपा के साथ जुड़े हुए थे।

गास्ती के निधन पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायुडू, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज नेताओं ने शोक जताया। श्री नायुडू ने कहा, “राज्यसभा सदस्य गास्ती जी के निधन की खबर से दुखी हूं। वह अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे। शोकाकुल परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। ओम शांति।”

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “राज्यसभा सदस्य अशोक गस्ती समर्पित कार्यकर्ता थे, जिन्होंने कर्नाटक में पार्टी को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की। वह गरीबों और समाज के वंचित तबकों को सशक्त बनाने को लेकर जुनूनी थे। मैं उनके निधन से दु:खी हूं। मैं उनके परिवार एवं मित्रों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ओम शांति।”

Rajya Sabha MP Shri Ashok Gasti was a dedicated Karyakarta who worked hard to strengthen the Party in Karnataka. He was passionate about empowering the poor and marginalised sections of society. Anguished by his passing away. Condolences to his family and friends. Om Shanti.

वहीं, “अमित शाह ने कहा, पिछले कई वर्षों से गास्ती जी ने संस्था और देश की विभिन्न भूमिकाओं में सेवा की। उनके निधन पर मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ओम शांति शांति शांति।”

Shocked and pained on the untimely demise of Rajya Sabha MP and senior BJP leader from Karnataka, Shri Ashok Gasti ji. Over the years, he served the organization & nation in multiple roles. My deepest condolences are with his family in this hour of grief. Om Shanti Shanti Shanti

— Amit Shah (@AmitShah) September 17, 2020