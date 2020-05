भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद वरुण गांधी ने उन सभी सोशल मीडिया यूजर्स को फटकार लगाई है, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वास्थ्य को लेकर अफवाह फैला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत लोकसभा सीट से सांसद वरुण गांधी ने कहा कि जब आप किसी को राजनीतिक रूप से नहीं हरा सकते हैं, तो आप उनके बारे में झूठ फैलाते हैं।

भाजपा सांसद वरुण गांधी ने शनिवार (9 मई) को ट्वीट किया, “राजनीतिक विरोधी होना एक बात है, लेकिन ये टिप्पणियां अशिष्ट और नैतिक रूप से निंदनीय हैं, और दिल्ली के दलदल का संकेत देती हैं, जहां जब आप किसी को राजनीतिक रूप से नहीं हरा सकते हैं, तो आप उनके बारे में झूठ फैलाते हैं। श्री अमित शाह जी कई और जीत के लिए आने वाले हैं।”

अपने इस ट्वीट के साथ वरुण गांधी ने कुछ सोशल मीडिया यूजर्स के ट्वीट के स्क्रिनशॉट भी शेयर किया है। जिसमें यूजर्स ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वास्थ्य को लेकर अफवाह फैलते हुए ट्वीट किए है।

Being political adversaries is one thing, but these comments are vulgar & morally reprehensible, and indicative of the Delhi swamp, where when you can’t beat someone politically, you spread vicious lies about them. Shri @AmitShah ji will be around for many more victories to come. pic.twitter.com/gior4NJ79E

— Varun Gandhi (@varungandhi80) May 9, 2020