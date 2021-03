अपनी टिप्‍पणियों को लेकर अक्‍सर सुखिर्यों में रहने वाले केन्द्र में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य सुब्रह्मण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट के जरिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक नसीहत दी है। सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा है कि अब नरेंद्र मोदी के लिए सच का सामना करने का वक्त है और QUAD और BRICS में से किसी एक को चुन लेना चाहिए।

भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बुधवार को अपने ट्वीट में लिखा, “मोदी सच्चाई के अपने क्षण पर पहुंच गए हैं। भारत के वैश्विक नेता होने के दावे की हवा निकाल गई है। आज मोदी को QUAD और BRICS के बीच चयन करना होगा, या फिर वें पंचतंत्र में चमगादड़ की तरह रह जाएंगे।”

Modi has reached his moment of truth. All the spin about India being a world leader has been punctured. Today Modi must choose between QUAD and BRICS. Or end up as a Bat in Panchatantra

