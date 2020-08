प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर पूजन के भव्य आयोजन के लिए बुधवार (5 अगस्त) को करीब 29 साल बाद उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंचे और पूरी विधि-विधान के साथ “श्रीराम मंदिर जन्मभूमि मंदिर” का शिलान्यास किया। पीएम मोदी के हाथों राम मंदिर के भूमिपूजन को लेकर कर्नाटक की भाजपा शोभा करांदलजे ने एक ऐसी पेंटिग शेयर कर दी कि जिसको लेकर वो सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई, लोगों ने उन्हें बुरी तरह ट्रोल करना शुरु कर दिया। भाजपा नेता के ट्वीट पर कांग्रेस नेता शशि थरूर, वरिष्ठ पत्रकारों सहित कई सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है।

पेंटिंग में पीएम मोदी का कद भगवान राम से बड़ा दिखाए जाने पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने तंज कसते हुए सवाल किया कि आखिर भाजपा नेता ने राम चरित मानस के किस हिस्से से खुद को राम से बड़ा दिखाना सीखा है। कर्नाटक भाजपा की महासचिव और लोकसभा सांसद शोभा करांदलजे ने जो पेंटिंग ट्वीट की है, उसमें पीएम मोदी भगवान राम को उनके मंदिर की तरफ ले जाते दिख रहे हैं। पेंटिंग में भगवान राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़ मंदिर की तरफ जाते दिख रहे हैं। पेंटिंग में पीएम मोदी का कद भगवान राम से बड़ा दिखाया गया है।

शोभा करांदलजे के द्वारा शेयर की गई पेंटिंग पर कांग्रेस नेता शशि थरूर भड़क गए। शशि थरूर ने अपने ट्वीट में लिखा, “ना प्रेम सीखा है, ना त्याग सीखा है ना करुणा सीखी है, ना अनुराग सीखा है खुद को राम से बड़ा दिखाकर, खुश होने वालो तुमने श्री राम चरित मानस का कौन सा भाग सीखा है?”

वहीं, वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा, “शर्म कीजिये शोभा जी। राम मंदिर शिलान्यास है। मोदी गौरव दिवस नहीं। आप लोगों का बस चले तो राजनीति के नाम पर श्रीराम को मोदी जी के सामने छोटा साबित कर दो!”

This is shameful. Modi is not bigger than Bhagwan Ram. Cheap politics & sycophancy https://t.co/o0Zk4L7Ldo

This is about politics, not God or religion.

Or else why would Maryada Purushottam Ram, an adult, married for 14+ years, be dwarfed by their #SupremeLeader? How can God be led by any Neta?! pic.twitter.com/vLm8KbH13E

— Rakesh Sharma (@rakeshfilm) August 5, 2020