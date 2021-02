“वे किसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं?”: किसान आंदोलन को लेकर विदेशी हस्तियों के ट्वीट पर बोलीं BJP सांसद हेमा मालिनी

किसान आंदोलन को लेकर विदेशी हस्तियों के ट्वीट पर अब बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा हेमा मालिनी ने भी प्रतिक्रिया दी है। हेमा मालिनी ने गुरुवार को कहा कि देश में जारी किसान आंदोलन को लेकर विदेशी हस्तियों के बयान से वह हैरान हैं क्योंकि उनके लिए भारत केवल एक नाम है जो उन्होंने सुना है।

हेमा मालिनी ने ट्वीट किया, “मैं विदेशी हस्तियों को लेकर हैरान हूं जिनके लिए हमारा महान देश, भारत महज एक नाम है जो उन्होंने सुना है एवं जो बेबाकी से हमारे आंतरिक मामलों एवं नीततियों पर बयान दे रहे हैं।” उन्होंने अमेरिकी पॉप गायिका रिहाना की ओर से किए गए ट्वीट का संदर्भ देते हुए कहा, “आश्चर्य है कि वे क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और उससे भी अहम है कि वे किसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं?”

‘Im intrigued by foreign celebrities to whom our glorious country, India, is just a name they have heard, boldly making statements about our internal happenings and policies! Wonder what they are trying to achieve, and more imptly, who are they trying to please?’🤔

