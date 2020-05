घातक कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए भारत में तकरीबन दो महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है। वहीं, दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन इस बीमारी से लोगों को बचानें के लिए दिन-रात काम कर रही हैं, साथ ही हर किसी को घर से अंदर ही रहने की सलाह भी दे रही है। सरकार लोगों से बार-बार अपील कर रही है कि वह लॉकडाउन का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे। लेकिन सरकार की तमाम अपील के बावजूद कुछ लोग इसे अनसुना कर रहे हैं, जिसमें कई भाजपा के नेता भी शामिल है।

इस बीच, कर्नाटक के एक भाजपा विधायक के बेटे का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में विधायक के बेटे लॉकडाउन का उल्लंघन कर नेशनल हाइवे गुंडलुपेट पर घोड़े की सवारी करते दिख रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी और पार्टी की जमकर आलोचना हो रही है।

जानकारी के अनुसार, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा यह वीडियो कर्नाटक के गुंडलुपेट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक निरंजन कुमार के बेटे भुवनकुमार का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि वह लॉकडाउन में नेशनल हाईवे पर घुड़सवारी कर रहे हैं। भुवनकुमार मैसूर-ऊंटी नेशनल हाईवे पर घोड़े की सवारी कर रहे हैं। वीडियो के सामने आने के बाद लोग विधायक के बेटे की आलोचना कर रहे हैं।

बता दें कि, प्रदेश में सरकार ने हर किसी को मास्क पहनना अनिवार्य कर रखा है, लेकिन भाजपा विधायक के बेटे बिना मास्क पहने घुड़सवारी कर रहे हैं। लोगों इस बात पर भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि आखिर पुलिस ने विधायक के बेटे के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की और वह बेधड़क सड़क पर घुड़सवारी कर रहे हैं।

If your a common man in a red zone during lockdown, you have restrictions on using ur bike/car. If you are an MLAs son you can ride a horse on the Highway.

Watch Gundlupet @BJP4Karnataka MLA Niranjan Kumars son riding his horse around like a prince. #COVID19 #VIP #Priorities pic.twitter.com/1VeEjC62hN

— Deepak Bopanna (@dpkBopanna) May 12, 2020