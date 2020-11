उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में सल्ट विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक सुरेंद्र सिंह जीना का दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया है। विधायक कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए थे। कुछ दिन पहले ही उनकी पत्नी धरमा देवी ने भी दम तोड़ दिया था। विधायक के निधन से भाजपा में शोक की लहर है।

कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद विधायक सुरेंद्र सिंह जीना को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उनकी पत्नी का कुछ दिनों पहले दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। सल्ट भिकियासैंण का पूरा इलाका शोक में डूबा है। सुरेंद्र सिंह जीना काफी लोकप्रिय थे। सुरेंद्र लगातार तीसरी बार विधायक बने थे।

Uttarakhand BJP MLA Surendra Singh Jeena (file photo) passes away at Sir Gangaram Hospital in Delhi, where he was undergoing treatment for #COVID19.

He was an MLA from Salt constituency in Almora district. His wife had passed away a few days back following a heart attack. pic.twitter.com/laDqlrriZ8

