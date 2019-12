राजस्थान: BJP विधायक का विवादित बयान, बोले- CAA का विरोध करने वाले देश के दुश्मन

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लेकर देशभर में चल रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच राजस्थान की रामगंज मंडी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक मदन दिलावर ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर विवादित बयान दिया है।

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक भाजपा विधायक मदन दिलावर ने सोमवार (30 दिसंबर) को मीडिया से बात करते हुए कहा कि, “जो लोग नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश जला रहे हैं और पुलिस को मार रहे हैं और जो उनका समर्थन कर रहे हैं वह देश के दुश्मन हैं। फिर चाहे वे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हों और प्रियंका गांधी वाड्रा।”

भाजपा विधायक ने आगे कहा, “उन्हें इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वे पाकिस्तान से प्यार करते हैं तो उन्हें वहां जाना चाहिए, अगर उन्हें बांग्लादेश से प्यार है तो उन्हें वहां जाना चाहिए। यदि दोनों देश उन्हें नहीं चाहते तो वह हिंद महासागर में डूब सकते हैं।”

Rajasthan BJP MLA, Madan Dilaawar: They do not have the right to live in this country. If they love Pakistan they should go there, if they love Bangladesh they should go there, and if both the countries don't want them, they can drown in the Indian ocean. (30.12.19) https://t.co/9vvdWKQZ1j

— ANI (@ANI) December 31, 2019