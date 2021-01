भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता एवं मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय ने ट्विटर पर एक मीम साझा करने पर बंगाली अभिनेत्री सायोनी घोष के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया कि इस मीम से हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं।

पूर्व राज्यपाल ने दावा किया है कि मीम फरवरी 2015 का है और यह उन्होंने साझा नहीं किया है बल्कि यह किसी और की शरारत है जिसने तब उनका अकाउंट हैक किया था। रॉय ने कहा, “आप ने भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए के तहत अपराध किया है, अब परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें।” तथागत रॉय ने ट्विटर पर कहा, “ये पोस्ट फरवरी 2015 का है जो मेरे संज्ञान में लाया गया है जो बेहद अप्रिय है।”

एक दूसरे ट्वीट में तथागत ने ट्विटर पर लिखा कि ‘तुम्हारे खिलाफ कोलकाता में पहले ही रिपोर्ट हो चुकी है। गुवाहाटी के भी एक युवक ने मुझसे कहा है कि उसकी धार्मिक भावनाएं तुम्हारे मीम से हर्ट हुई हैं और वो भी FIR फाइल करने जा रहा है। मुझे उम्मीद है असम पुलिस इसपर संज्ञान लेगी और रिमांड के लिए पूछेगी।’

उन्होंने कहा कि वह 2010 में ट्विटर पर आई थी और कुछ समय बाद उन्होंने ट्विटर का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था और बाद में उन्हें पता चला कि उनका अकांउट हैक हो गया है। उन्होंने कहा कि वह 2017 के बाद ही अपना अकाउंट वापस पा सकीं।

Now another person from Bengaluru has complained and is proceeding to report to the police.

— Tathagata Roy (@tathagata2) January 16, 2021