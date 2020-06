भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर पुरी की भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर रोक लगाने वाले अपने आदेश की समीक्षा करे।

संबित पात्रा ने रविवार (21 जून) को ट्वीट किया, ‘‘आज मैंने सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश पर स्पष्टीकरण/समीक्षा के लिए एक अर्जी दी है और 23 जून को पुरी में श्री जगन्नाथ महाप्रभु की पवित्र रथ यात्रा की अनुमति देने का अनुरोध किया है।’’ भाजपा नेता पात्रा को 2019 में पुरी लोकसभा सीट पर बीजद के पिनाकी मिश्रा के हाथों हार मिली थी। पुरी में नौ दिन लंबा रथ यात्रा समारोह 23 जून से शुरू होने वाला था।

Today I filled an Application for clarification/modification of earlier order of SC and sought permission for the Holy Rath Yatra of Shri Jagannath Mahaprabhu in Puri scheduled for 23rd June

Hope all our prayers are answered by the Lord of the Universe #JayJagannath pic.twitter.com/cIBKq4SVqX

— Sambit Patra (@sambitswaraj) June 21, 2020