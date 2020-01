भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता किरीट सोमैया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में NDTV न्यूज चैनल का रिपोर्टर किरीट सोमैया से नागरिकता संशोधित कानून (CAA) के समर्थन में हुए कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को ले जाने पर सवाल पूछ रहा है। लेकिन किरीट सोमैया ने हर बार एक ही जवाब दिया, जिसको लेकर अब पार्टी सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई है।

समाचार चैनल के रिपोर्टर ने भाजपा नेता किरीट सोमैया से अलग-अलग तरीकों से सीएए और एनआरसी पर 20 से ज्यादा सवाल पूछे। लेकिन किरीट सोमैया ने हर सवाल के जवाब में कहा, ‘मैंने आपको जवाब दे दिया है’। रिपोर्टर ने किरीट सोमैया से CAA से जुड़े कई सवाल पूछे, लेकिन वह सिर्फ अपने एक ही जवाब पर अड़े रहे और 27 बार इसी को दोहराया।

किरीट सोमैया का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, उनके इस वीडियो पर यूजर्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई लोगों ने भाजपा और किरीट सोमैया की आलोचना की। लोग लिख रहे हैं कि पत्रकार के सवाल का जवाब किरीट सोमैया रोबोट की तरह दे रहा है।

देखिए कुछ ऐसे ही ट्वीट

Props to my colleague @sohitmishra99 for his persistence. Also, stand by for the Kirit Somaiya-‘maine aap ko jawaab de diya’ remix. https://t.co/Bn5DMEBnD5 — Sreenivasan Jain (@SreenivasanJain) January 13, 2020

वाह किरीट भाई रिपोर्टर के चार मिनट तक सवाल कि स्कूली बच्चों का इस्तेमाल CAA की राजनीति में क्यों हुआ? किरीट सौमय्या का एक ही जवाब मैंने आपको जवाब दे दिया है वैसे फ़ोन पर किरीट टाइप करने पर ऑटो सजेस्ट आया रिपीट 😊 pic.twitter.com/97yR7RGKQZ — Milind Khandekar (@milindkhandekar) January 14, 2020

My favourite moment in this is at 3.56 min.

Reporter: Jab bhi sawaal pooch rahe hain aise bol rahe hain jaise koi machine ho

Kirit Somaiya goes on to prove him right. https://t.co/PBhpXC86nj — Swati Goel Sharma (@swati_gs) January 14, 2020

20 सवाल का एक ही जवाब देने का रिकॉर्ड बनाते BJP नेता किरीट सोमैया ..

इस रिपोर्टर की जितनी भी तारीफ की जाए कम है क्योंकि ….

बाकी आप देखकर समझिए https://t.co/wCiRtOQo6F — Ajit Anjum (@ajitanjum) January 14, 2020

Watch: BJP's Kirit Somaiya's 27 'Answers' On CAA Event At School Are Viral#NDTV_SE_ENKI_ETNI_FAT_KYUN_JAATI_HAI pic.twitter.com/3Hbu5hJg1C — ऋतुराज सिंह (तबाही) (@rituraj86429797) January 14, 2020

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार को मुंबई के माटुंगा में दयानंद बालक बालिका विद्यालय के छात्रों को भाजपा की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में ले जाया गया था। भाजपा की ओर से CAA के समर्थन में आयोजित एक कार्यक्रम में दयानन्द बालक विद्यालय के छात्र ना केवल बड़े पैमाने में मौजूद रहे बल्कि उन्होंने मंच से प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की तारीफ भी की। रिपोर्ट के मुताबिक, छात्रों ने बताया कि उन्हें इस सभा में नागरिकता कानून और देश के गद्दारों के बारे में बताया गया।

किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र सरकार पर सोमवार को आरोप लगाया कि उसने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर शहर के एक स्कूल को नोटिस जारी किया है। भाजपा नेता ने ट्विटर पर सरकार के इस कदम की निंदा भी की।

सोमैया ने कहा, ‘‘यह दुखद है कि ठाकरे सरकार ने सीएए पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मुम्बई के दयानंद स्कूल के खिलाफ नोटिस जारी किया। सीएए को संसद ने पारित किया है। राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी है। अब इसे क्रियान्वित करने का काम भी शुरू हो गया है। हम महाराष्ट्र की शिवसेना, राकांपा, कांग्रेस सरकार के इस कदम की निंदा करते हैं।’’

Its unfortunate Thackeray Sarkar issued Notice to Dayanand School of Mumbai for education program on #CAA , CAA passed by Parliament. President gave assent. Implementation started now. We condemn Maharashtra's Shivsena NCP Congress Govt action @BJP4Maharashtra @BJP4India pic.twitter.com/gNz7b59EHv — Kirit Somaiya (@KiritSomaiya) January 13, 2020

बता दें कि, इस कानून को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि पहली बार धर्म के आधार पर नागरिकता मुहैया कराई जा रही है जो संविधान के मौलिक सिद्धांत का उल्लंघन है। वहीं, भाजपा का कहना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों के पास धार्मिक प्रताड़ना की स्थिति में भारत आने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। सीएए के तहत हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के जो लोग धार्मिक प्रताड़ना के कारण पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आ गए थे, उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी।