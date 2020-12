भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और गुजरात के पूर्व मंत्री कांति गामित ने अपनी पोती के सगाई समारोह में हजारों लोगों के इकट्ठे होने पर माफी मांगी है। बता दें कि, तापी जिला स्थित सोनगढ़ तालुका के दोसवाड़ा गांव में उनके यहां कोविड गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ी थीं। क्योंकि, समारोह में 5 हजार से अधिक लोग आए थे, जिनमें काफी बिना मास्क के ही थे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो नहीं की गई।

इसका इस पूरे मामले का एक वीडियो भी सामने आया था, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस दवाब में है और वहां की एसपी ने जांच-पड़ताल के बाद कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, तापी जिला की एसपी सुजाता मजूमदार ने कहा कि, ”जो वीडियो वायरल हुआ है, उसकी सत्यता की पुष्टि होने के बाद, हमने केस दर्ज कर लिया है। हालांकि, अभी जांच जारी है और हम एफआईआर के आधार पर उचित कार्रवाई करेंगे।’

After verifying the authenticity of the viral video, we've registered an offence. The investigation is currently underway & we will take appropriate action in the offence registered: Sujata Majumdar, SP, Tapi District, Gujarat https://t.co/78XkAh86xW pic.twitter.com/HOehsGU9Ji

वहीं, दूसरी ओर सगाई के आयोजन पर गुजरात के पूर्व मंत्री कांति गामित ने माफी मांगी है। उन्होंने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि, ”मैं माफी मांगता हूं, क्योंकि यह एक गलती थी। हमने तुलसी विवाह और मेरी पोती के सगाई समारोह को एक साथ आयोजित किया था, लेकिन किसी को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित नहीं किया। हमने 2000 लोगों के लिए भोजन तैयार किया और नृत्य का भी आयोजन किया। किसी ने वीडियो बना लिया और यह वायरल हो गया।’

I apologize as it was a mistake. We had organised Tulsi Vivah & my granddaughter's engagement ceremony together but didn't invite anyone personally. We'd prepared food for 2000 people & also organized dance. Someone made the video & it went viral: Ex-Gujarat Minister Kanti Gamit https://t.co/78XkAh86xW pic.twitter.com/wgl2pHAmPv

— ANI (@ANI) December 2, 2020