उन्नाव रेप केस में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

अदालत ने सीबीआई को पीड़ित और उसके परिवार को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने का भी आदेश दिया है। सीबीआई को पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षित घर मुहैया कराने का भी निर्देश दिया गया है। बता दें कि, सेंगर के लिए सीबीआई ने भी कोर्ट से उम्रकैद की सजा की मांग की थी।

गौरतलब है कि, 2017 में कुलदीप सिंह सेंगर और उसके साथियों ने उन्नाव में लड़की को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया था, उस समय पीड़िता नाबालिग थी।

The Court also orders CBI to assess threat perception and offer the necessary protection to the victim and her family; CBI has also been directed to provide safe house to victim and her family. https://t.co/Y0DgUlOmvk

