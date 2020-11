बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के तहत 17 जिलों की 94 सीटों पर मंगलवार सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। इस चरण में करीब 2.85 करोड़ मतदाता चुनाव मैदान में मौजूद 1463 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। सभी 41,362 मतदान केन्द्रों के लिए ईवीएम और वीवीपैट का प्रबंध किया गया है।

इस चरण में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी तेजस्वी यादव, उनके बड़े भाई तेजप्रताप यादव के अलावा बिहार की एनडीए सरकार के चार मंत्रियों के भाग्य का फैसला भी होगा। इनमें दो मंत्री भाजपा के और दो जेडीयू के हैं।

दूसरे चरण में सबसे ज्यादा आरजेडी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। आरजेडी के कुल 56 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि भाजपा के 46 प्रत्याशी हैं। जेडूयी के 43 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीएसपी के 33, सीपीआई के 4, सीपीआई एम के 4, कांग्रेस के 24, एनसीपी के 29, एलजेपी के 52, आरएलएसपी के 36 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 3 नवंबर को हो जाएगा।

बिहार विधानसभा चुनाव LIVE UPDATES:

दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी, 2 बजे तक 33.03% मतदान

बिहार में दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। 17 जिलों की 94 सीटों पर दोपहर एक बज तक 32 फीसदी से ज्यादा मतदान हुआ है।

वोट डालने के बाद बोले RJD नेता तेजस्वी यादव- ‘मैं लोगों से लोकतंत्र के इस त्योहार में हिस्सा लेने की अपील करता हूं। मुझे विश्वास है कि लोग अपने वोट की ताकत से बदलाव लाएंगे।’

I appeal to people to take part in this festival of democracy. I am confident people will bring change with the power of their vote: RJD leader Tejashwi Yadav in Patna https://t.co/EjVIzTcJo4 pic.twitter.com/S4OAIEdMXl — ANI (@ANI) November 3, 2020

बिहार विधानसभा चुनाव LIVE UPDATES: उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में पटना के राजेंद्र नगर के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। उपमुख्यमंत्री ने कहा, “मेरी लोगों से अपील है कि घरों से निकलें और मतदान करें। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और मास्क पहने रहें।”

I appeal to the people to step out of their homes, cast their vote, maintain social distancing and keep wearing mask: Deputy Chief Minister Sushil Kumar Modi after casting his vote at polling booth no.49 at St Joseph High School in Rajendra Nagar, Patna #BiharElections pic.twitter.com/iTon66FQsO — ANI (@ANI) November 3, 2020

तेजस्वी यादव ने कहा- “परिवर्तन की इस सुनामी में बिहार के लोग ‘पढई, कामई, दवई, सिचाई, महंगाई’ के एजेंडे पर मतदान करेंगे। मुझे यकीन है कि वे हमारे लिए मतदान करेंगे क्योंकि वे राज्य में बदलाव चाहते हैं, वे सक्रिय और प्रगतिशील सरकार चाहते हैं। बिहार की जनता बदलाव के लिए वोट करेगी।”