बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार (10 नवंबर) को मतों की गिनती सुबह आठ बजे से शुरू हो गई। बिहार चुनाव के लिए मतगणना 38 जिलों के 55 मतगणना केंद्रों पर हो रही है, मतगणना में करीब 600 कर्मचारी लगाए गए हैं। बिहार में 243 सदस्यीय विधानसभा के लिये तीन चरणों में मतदान हुआ। इस चुनाव के परिणाम राज्य में नीतीश कुमार सरकार का भविष्य तय करेंगे। नीतीश कुमार पिछले 15 वर्ष से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार चुनाव के लिए अधिकतर एक्जिट पोल में राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पांच दलों के महागठबंधन को जीत हासिल होने का पूर्वानुमान व्यक्ति किया गया है।

तेजस्वी यादव (31) महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और इस चुनाव में उनका मुकाबला वर्तमान मुख्यमंत्री तथा जदयू नेता नीतीश कुमार से था। चुनाव आयोग ने मतगणना सुचारू रूप से कराने के लिये पुख्ता प्रबंध किये हैं और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि मतों की गिनती की प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एच आर श्रीनिवास ने बताया कि मतदान होने के बाद जिन कक्षों (स्ट्रांग रूम) में ईवीएम मशीनों को रखा गया है, वहां पर केंद्रीय अर्द्ध सैनिक बलों को तैनात किया गया है।

बता दें कि, बिहार विधानसभा चुनाव कुल तीन चरणों में हुए थे। पहले चरण में 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों पर, दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों पर और तीसरे चरण में 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई थी। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को और तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को हुआ था।

इस चुनाव में वैशाली जिले की राघोपुर सीट पर लोगों की निगाहें लगी हुई हैं जहां से तेजस्वी यादव मैदान में हैं। नीतीश कुमार बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है। वहीं, राघोपुर सीट पर पूर्व में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने समस्तीपुर जिले की हसनपुर सीट से चुनाव लड़ा है।

इसके अलावा जिन प्रमुख नेताओं के चुनावी परिणाम पर लोगों की नजर रहेगी उनमें पटना साहिब से नंद किशोर यादव, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, खेल से राजनीति में आई श्रेयसी सिंह और प्लूरल्स पार्टी की नेता पुष्पम प्रिया चौधरी आदि शामिल हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव रिजल्ट LIVE अपडेट:

