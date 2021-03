असम विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा के साथ नेताओं की दल-बदल भी शुरू हो गई है। असम विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं मिलने से नाराज भाजपा के मंत्री सुम रोंगहांग रविवार को विपक्षी दल कांग्रेस में शामिल हो गए।

राज्य के खनन मंत्री रोंगहांग एआईसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह और कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष रिपुन बोरा की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस रोंगहांग को दिफु सीट से मैदान में उतार सकती हैं, जहां से वह विधायक हैं।

मंत्री ने कहा, ”जिस तरह मेरा टिकट काटा गया वो तरीका मुझे पसंद नहीं आया। मैंने पूरी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाया। कुछ लोगों की साजिश के चलते मुझे टिकट नहीं दिया गया।” उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अपारदर्शी तरीके से कार्य करती है।

रोंगहांग ने कहा, ”मुझे लगता है कि भाजपा में रहकर मैं जनता के लिए काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है।”

AICC GS Sh.@JitendraSAlwar alongwith @INCAssam President Sh.@RipunBora & other senior leaders, welcomed Sh.Sum Ronghang, Cabinet Minister-Assam into Congress Party fold, endorsing the party's inclusive ideology to save Assam's unity & put it on a path of progress & development.

