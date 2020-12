महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में BJP को बड़ा झटका, 6 सीटों में से सिर्फ एक पर मिली जीत

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को बड़ा झटका लगा है। क्योंकि, 6 सीटों पर हुए चुनावों में भाजपा को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली है। जबकि सत्तारूढ़ शिवसेना-एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन ने 4 सीट पर जीत दर्ज की है। वहीं, एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई।

इन चुनावों में मिली करारी हार के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विधान परिषद चुनाव के नतीजे हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। समाचार एजेंजी एएनआई के मुताबिक, देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव का परिणाम हमारे उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा। हम ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हम सिर्फ एक सीट जीत सके। हमने महा विकास अघाड़ी (शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस गठबंधन) की ताकत को आकलन करने में गलती की।”

The results of Maharashtra Legislative Council polls are not as per our expectations. We were expecting more seats but won only one. We miscalculated the combined power of the three parties (Maha Vikas Aghadi): Devendra Fadnavis, BJP leader & former Maharashtra CM pic.twitter.com/KtzuS7OwQn

महाराष्ट्र के मंत्री और राकांपा नेता नवाब मलिक ने कहा कि, “यह परिणाम पिछले एक साल में महा विकास अगाड़ी और हमारे द्वारा किए गए कार्यों को प्रमाणित करते हैं। भाजपा को सच्चाई समझने की जरूरत है। चुनाव के बाद सरकार बदलने के बारे में उनका दावा खोखला साबित हुआ है।”

Results certify the formation of Maha Vikas Aghadi and work done by us in the past one year. BJP needs to understand the truth. Their claim about change of government after the elections has been proven hollow: Maharashtra Minister and NCP leader Nawab Malik https://t.co/Tkys0gpn9X pic.twitter.com/3Dyb63lYba

— ANI (@ANI) December 4, 2020