पंजाब निकाय चुनाव में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया है, पार्टी ने ज्यादातर सीटों पर कब्जा करते हुए एकतरफा जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने पंजाब की सात नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का सूपड़ा साफ कर दिया। स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने मोगा, होशियारपुर, कपूरथला, अबोहर, पठानकोट, बटाला और बठिंडा नगर निगम जीत ली है।

कांग्रेस नेता मनप्रीत सिंह बादल ने भी ट्वीट कर जानकारी दी है कि बठिंडा में भी कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। ये करीब 53 साल बाद हुआ है, जब बठिंडा में कांग्रेस पार्टी का मेयर बनेगा। बता दें कि, इससे पहले बठिंडा नगर निगम में शिरोमणि अकाली दल का कब्जा था।

Thank you to all contestants who kept the flame of democracy bright and burning. We stand committed in working together for the development of Bathinda and ensuring a better future for our residents. pic.twitter.com/N7Y2xMahO3 — Manpreet Singh Badal (@MSBADAL) February 17, 2021

बठिंडा लोकसभा का प्रतिनिधित्व शिरोमणी अकाली दल की हरसिमरत बादल करती हैं। राज्य में केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ किसानों के विरोध के बाद उन्होंने खुद को सरकार से अलग कर लिया था। मोहाली नगर निगम के नतीजों का ऐलान गुरुवार को किया जाएगा।

पंजाब निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत से पार्टी में खुशी की लहर हैं। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने अपने ट्वीट में लिखा, “पंजाब नगर निगम चुनाव में असाधारण जीत के लिए पंजाब कांग्रेस, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी समेत प्रदेश कांग्रेस कमिटी के सभी सदस्यों को ढेरों शुभकामनाएँ। ये नतीजे ‘बदलते वक्त’ के सूचक हैं, ये किसान-मज़दूर-व्यापारी-कर्मचारी-नौजवान की ‘मन की बात’ है।”

वहीं, हरीश रावत ने अपने ट्वीट में लिखा, “पंजाब से आ रही जानकारियां बहुत ही उत्साहजनक हैं, पंजाब_नगर_निकाय चुनावों के आ रहे नतीजे भाजपा की आंख खोलने के लिये खाफी हैं। भाजपा को समझना चाहिये, यदि उनका और उनके दोस्त अकालियों का शहरी क्षेत्रों में यह हाल है तो फिर ग्रामीण अंचलों में, तो ये दोनों झंडों को लोग देखना भी पसंद नहीं करेंगे।”

उन्होंने अपने ट्वीट में आगे लिखा, “मैं, पंजाब की सम्मानित जनता व पंजाब कांग्रेस/प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को, मुख्यमंत्री जी को एवं अपनी सभी जिला/ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, माननीय मंत्रीगण, विधायकगण और जो लोग प्राण प्रण से इन चुनावों में लगे हुये थे, परिश्रम कर रहे थे, उन सबको बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ।”

Congratulations to @INCPunjab, CM @capt_amarinder Ji, @sunilkjakhar Ji, and each & every karyakarta, for the massive victory in the local body polls! These results show that the people of Punjab have reposed their faith in the pro-people policies and governance of @INCIndia! — Saral Patel (@SaralPatel) February 17, 2021