VIDEO: बेंगलुरु की महिला का आरोप- ऑर्डर लेने से मना करने पर Zomato के डिलीवरी बॉय ने किया हमला, नाक से बहने लगा था खून; पीड़िता ने रोते हुए सुनाई आपबीती

बेंगलुरु की रहने वाली ब्यूटी इंफ्लूएंसर हितेश चंद्राणी ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो के डिलीवरी बॉय पर हमला करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि जब उसने डिलीवरी बॉय से ऑर्डर में देरी का कारण पूछा तो उसने उसपर हमला कर दिया। पाड़िता ने इस घटना को लेकर एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें उनके नाक से खून बहता हुआ भी दिख रहा है। वीडियो में हितेशा ने रोते हुए पूरी घटना के बारे में बताया है। वहीं, इस मामले में जोमैटो ने हितेश से माफी मांगी है।

गौरतलब है कि, 10 मार्च को सोशल मीडिया शेयर किए गए एक वीडियो में बेंगलुरु की ब्‍यूटी इंफ्लूएंसर हितेशा चंद्राणी ने जोमैटो डिलिवरी बॉय पर फिजिकली अब्‍यूज (मार-पीट) करने के आरोप लगाए थे। शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि हितेशा लगातार रो रही हैं और उनकी नाक से खून बह रहा है। वीडियो शेयर करके हितेशा ने अपनी साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताया। वीडियो में उन्होंने बताया कि कैसे जोमैटो के डिलिवरी बॉय ने उनपर हमला किया और उन्हें चोट पहुंचाई।

पीड़िता के मुताबिक, उन्होंने जोमैटो से फूड ऑर्डरकिया और ऑर्डर देर से पहुंचा। उन्होंने जोमैटो से ऑर्डर कैंसिल करने को कहा। उन्होंने बताया कि ऑर्डर उन्होंने 9 मार्च को शाम 3.30 बजे किया और ऑर्डर 4.30 पहुंचा। हितेशा के पास जब ऑर्डर पहुंचा तो वो कस्टमर केयर से बात कर रही थीं, उन्होंने डिलीवरी बॉय से कहा कि ऑर्डर कैंसिल होगा या कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा वो इस कंफर्मेशन का वेट कर रही हैं, तो डिलीवरी बॉय उनपर चिल्लाने लगा और ऑर्डर वापस ले जाने से मना करने लगा।

हितेशा ने उसे वेट करने को कहा तो वो चिल्लाने लगा तो हितेशा ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की मगर डिलीवरी बॉय ने जबरन घर में घुसकर उनके चेहरे पर मुक्का मारा और ऑर्डर भी लेकर भाग गया। वो चिल्लाईं मगर कोई मदद के लिए भी नहीं आया। हितेशा ने जैसे ही सोशल मीडिया पर ये वीडियो डाला लोग उनके सपोर्ट में आ गये और उन्हें परेशान ना होने को कहा है। वहीं जोमैटो ने भी हितेशा का रिप्लाई दिया है और कहा है कि हम पुलिस की मदद भी लेंगे।

जोमैटो ने कहा, “हम उसके (पीड़िता) साथ संपर्क में हैं और आवश्यक चिकित्सा देखभाल और जांच के जरिए पूरी सहायता प्रदान कर रहे हैं। इस बीच, हमने अपने प्लेटफॉर्म से डिलीवरी पार्टनर (जिसने हितेशा चंद्राणी को मुक्का मारा) को हटा दिया है।” जोमैटो ने अपने बयान में कहा है कि हमारे स्थानीय रिप्रजेंटेटिव आसे जल्द ही संपर्क करेंगे साथ ही कहा कि हम ऐसे कदम उठाएंगे जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हों।

along with assistance on the medical care required. We can't emphasise how sorry we are, rest assured we'll take necessary actions to prevent such incidents from happening in the future. (2/n)

— zomato care (@zomatocare) March 10, 2021