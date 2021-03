अर्नब गोस्वामी के नए टीवी चैनल का समर्थन कर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आए BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली, लोगों ने कहा- ‘बेशर्म’

रिपब्लिक टीवी के संस्थापक अर्नब गोस्वामी द्वारा शुरू किए गए एक नए टीवी चैनल का समर्थन कर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष और पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए है, लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। गांगुली ने गोस्वामी द्वारा शुरू किए गए ‘रिपब्लिक बांग्ला’ का समर्थन करते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हैं।

रिपब्लिक टीवी के संस्थापक अर्नब गोस्वामी की कथित छवि को हेटमॉन्जर के रूप में देखते हुए क्रिकेट प्रशंसकों ने सौरव गांगुली द्वारा उनका समर्थन करने पर अपनी नाराजगी जताई। गोस्वामी के टीवी चैनल पर अक्सर मुस्लिम समुदायों को लेकर घृणा फैलाने के आरोप लगते रहे हैं, उनके कई शो विवादों में भी रह चुके है। पिछले साल मुंबई में उनके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज किए गए थे, जिसमें गोस्वामी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। गोस्वामी पर धार्मिक घृणा फैलाने का आरोप लगाया गया था।

एक वायरल वीडियो में गांगुली को गोस्वामी के रिपब्लिक बांग्ला टीवी की सफलता की कामना करते देखा जा सकता है। वह वीडियो में कहते है, “रिपब्लिक टीवी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। वे पहली बार बंगाल आ रहे हैं।” गांगुली ने अपने वीडियो संदेश में अर्नब को शुभकामनाएँ देते हुए उनके टैगलाइन की भी तारीफ की।

BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली के इस वीडियो को खुद रिपब्लिक टीवी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर किया है, जो अब खूब वायरल हो रहा हैं। गांगुली अपने इस बयान को लेकर लोगों के निशाने पर आ गए, यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरु कर दिया। कुछ लोगों ने तो उन्हें ‘बेशर्म’ तक कह दिया।

देखें कुछ ऐसे ही ट्वीट:

What BJP failed to do Arnab did it. He got Sourav to promote his channel 😂

i still can't get my head around the fact that dada @SGanguly99 is vouching for arnab and republic who rejoiced over our soldiers being martyred in pulwama. i feel so not having "won like crazy" 😧 😔

— Appledore (@Appledo13569910) February 18, 2021