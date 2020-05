ब्रिटिश ब्रॉडकॉस्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) हिंदी के रिपोर्टर सलमान रवि की रिपोर्टिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, उनके इस वीडियो की लोग भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। दरअसल, बीबीसी के रिपोर्टर सलमान रवि ने रिपोर्टिंग के दौरान नंगे पैर जा रहे एक प्रवासी मजदूर को अपना जूता दे दिया, उनके इस सराहनीय कार्य ने लोगों का दिल जीत लिया।

बता दें कि, कोरोना वायरस के चलते लागू किए गए लॉकडाउन ने लाखों मजदूरों से उनकी रोजी-रोटी छीन ली, अब ऐसी स्थिति में वे सभी मजदूर अपने गृह जनपद और अपने गांवों की तरफ पलायन करने को मजबूर हैं। लॉकडाउन के बीच देश के अलग-अलग राज्यों से प्रवासी मजदूरों का पैंदल और ट्रकों के जरिए अपने घर के लिए सफर जारी है। कई लोग ऐसे मजदूरों की मदद करने के लिए आगे भी आ रहे हैं। इस बीच, मीडियाकर्मी और इन मजदूरों से जुड़ा हुआ एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सभी को भावुक करने के साथ परिस्थिति की संवेदनशीलता को भी समझा दिया।

दरअसल, बीबीसी हिंदी के रिपोर्टर सलमान रवि इस मज़दूरों से बातचीत कर स्थिति समझ रहे थे, तभी उन्हें उन मजदूरों में से एक नंगे पैर था। सलमान द्वारा पूछे जाने पर उस मजदूर ने बताया कि उसकी चप्पल टूट गई है, बस इतना सुनते ही फौरन ही सलमान ने अपने जूते उस मजदूर को दे दिए और खुद नंगे पैर होकर मजदूरों से उनकी स्थिति जानने लगे। सलमान के इस काम की हर कोई तारीफ कर रहा है। सलमान रवि पिछले कई सालों से बीबीसी हिंदी के रिपोर्टर हैं।

देखें कुछ ऐसे ही ट्वीट

Hats off to my former BBC colleague @salmanravi, one of the finest reporters in the country. Salman gives away his shoes to poor migrant worker, who’s undertaking arduous journey on foot with his family. Your gesture is incredible Salman. pic.twitter.com/GzFn08YKQk — Rifat Jawaid (@RifatJawaid) May 14, 2020

It’s not shoes that @salmanravi you gave him . It is hope and compassion that you have given them bro . I salute you for your gesture. @narendramodi this is what they need not your maan ki baat or your great packages . #SalmanRaviRocks . pic.twitter.com/Z0u41xEKlZ — Iqbal Singh TV24 (@TV24India) May 14, 2020

Compare it with the idiots Arnab, Amish, Deepak, Sardana spreading communal hatred 24×7 even in these tough times of #CoronavirusIndia proud of you @salmanravi sir pic.twitter.com/tVd9RXlgAm — Bollywoodheat (@Bollywoodheat) May 14, 2020

Thank you @salmanravi Sir for this!! People like u always make us believe that "Humanity Still Exists"!!💓#COVIDー19 pic.twitter.com/LcrK6l304q — Raiyan Malik (ریان ملک) (@RaiyanMalik03) May 14, 2020

गौरतलब है कि, सरकार श्रमिक विशेष ट्रेनें जरूर चला रही है लेकिन बड़ी संख्या में मज़दूरों को वो सुविधाजनक नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि ये ट्रेनें राज्यों के अनुरोध पर चलाई जा रही हैं और निश्चित स्टेशनों पर ही पहुंच रही हैं।