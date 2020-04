भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता व अंतरराष्ट्रीय स्तर की कुश्ती खिलाड़ी बबीता फोगाट ने हाल ही जमातियों को लेकर एक विवादित ट्वीट किया है, जिसको लेकर वो सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई। लोग उन्हें ट्रोल करते हुए जमकर खरी-खोटी सुना रहे हैं।

देश की स्टार रेसलर बबीता फोगाट ने अपने ट्वीट में लिखा था, “कोरोना वायरस भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी समस्या है। जमाती अभी भी पहले नंबर पर बना हुआ है।” अपने इस ट्वीट को लेकर बबीता फोगाट सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई, कई लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरु कर दिया।

बबीता फोगाट के ट्वीट पर पत्रकार प्रशांत कनौजिया ने लिखा, ‘एक मुसलमान ने फ़िल्म बनाकर फेमस कर दिया वरना इस देश में क्रिकेट छोड़ अन्य खिलाड़ी कई साल बाद गोलगप्पे बेचते नज़र आए हैं।’ वहीं, कई ट्रोल करने वाले यूजर्स लिखने लगे कि मुसलमानों से इतनी नफरत लेकर कहां जाएंगी आप।

इसके बाद उनके सपॉर्ट में भारतीय रेसलर बजरंग पूनिया भी उतर आए। प्रशांत कनौजिया के ट्वीट पर बजरंग पूनिया ने लिखा, “मिल्खा सिंह, मेरी कोम, पान सिंह तोमर, गीता और बबीता फोगाट, इन पर फिल्म इसलिए बनी क्योंकि वे इस योग्य थे। सरकार खिलाड़ी की आर्थिक स्थिति को सुधार रही है। खिलाड़ी देश के लिए संघर्ष कर रहे है, ओर आप क्या कर रहे हो।”

बता दें कि, इससे पहले भी बबीता ने निजामुद्दीन मरकज की घटना को लेकर विवादित ट्वीट किया था। बाद में विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने इसे डिलीट कर दिया। 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट बबीता हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठिक पहले भाजपा में शामिल हो गई थीं।

बबीता फोगाट अपने ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रही है। भड़के यूजर्स ट्विटर से उनका अकाउंट संस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल होने के बाद बबीता फोगाट ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में उन्होंने आरोप लगया कि, मेरे द्वारा किए गए ट्वीट के बाद से लगातार कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए उन्हें गालियां दे रहे है और कॉल करके धमकियां भी दे रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्हें लिखा, “यदि आप बबीता फोगाट को सपोर्ट करते हैं तो उन तक यह बात जरूर पहुंचा दीजिए और उनको बोलिए ध्यान से कान खोल कर सुन लें।”

देखें कुछ ऐसे ही ट्वीट

#SuspendBabitaPhogat Does she deserve the respect, love and achievements she received being as an Indian?

I have doubts🤔

If Role Models behave like this then I would recommend we do not require these kind of Role Models. pic.twitter.com/Rqghg479h5

— Jaane bhi do Yaro (@mat_jane_de_yar) April 17, 2020