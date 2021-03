विधानसभा चुनाव 2021 LIVE UPDATES: पश्चिम बंगाल की 30 और असम की 47 सीटों पर मतदान जारी, पोलिंग बूथ पर लगी लंबी कतारें

विधानसभा चुनाव 2021 LIVE UPDATES: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 30 विधानसभा सीटों पर शनिवार सुबह सात बजे से मतदान शुरू हो गया। वहीं, असम में 47 सीटों पर भी आज वोट डाले जा रहे हैं। दोनों राज्यो में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग हो रही है। दोनों राज्यों में पहले चरण में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 1.54 करोड़ से अधिक है।

पश्चिम बंगाल में मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भाजपा में माना जा रहा है। इस चरण में 73 लाख से अधिक मतदाता 191 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। पहले चरण में पुरुलिया जिले की सभी नौ सीटों, बांकुड़ा की चार सीटों, झाड़ग्राम की चार सीटों, पश्चिम मेदिनीपुर की छह और पूर्व मेदिनीपुर की सात सीटों पर मतदान होगा। कोविड-19 के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए मतदान होगा।

पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, इन 30 सीटों में से टीएमसी तथा भाजपा ने 29-29 सीटों पर जबकि वाम-कांग्रेस-आईएसएफ गठबंधन ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं।

वहीं, असम में पहले चरण के मतदान में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, विधानसभा अध्यक्ष हीरेन्द्रनाथ गोस्वामी और असम की प्रदेश कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष रिपुन बोरा की किस्मत दांव पर है। बता दें कि, असम की 126 सदस्यीय विधानसभा की 47 सीटों पर पहले चरण में मतदान जारी है।

विधानसभा चुनाव 2021 LIVE UPDATES:

Shocking claim by voters which must be immediately looked into by @ECISVEEP and @CEOWestBengal.

Many voters in Kanthi Dakshin assembly seat allege that they voted for TMC but VVPAT showed them the BJP symbol. THIS IS SERIOUS! THIS IS UNPARDONABLE! pic.twitter.com/E0Bjjbc89y

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) March 27, 2021