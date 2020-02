दिल्ली पुलिस ने मंगलवार की रात को कहा कि पिछले सप्ताह दक्षिणी दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन स्थल पर गोलियां चलाने वाला कपिल बैसला आम आदमी पार्टी (आप) का सदस्य है, जिसके बाद भाजपा और आप में वाकयुद्ध छिड़ गया। वहीं, इस मुद्दे पर अब दिल्‍ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी अपना बयान दिया है।

सीएम केजरीवाल बुधवार को ने कहा कि भाजपा दिल्ली पुलिस का प्रयोग कर रही है। अगर कपिल का आम आदमी पार्टी (आप) से संबंध है तो उसे कड़ी सजा दी जानी चाहिए। यह चुनाव से पहले उनका (भाजपा का) राजनैतिक स्टंट है। केजरीवाल ने कहा, ‘शाहीन बाग का सबसे ज्यादा फायदा भाजपा को हो रहा है। शाहीन बाग के अलावा उनके पास पूरे चुनाव में कोई नरेटिव नहीं है।’

#WATCH Delhi CM on Crime Branch found pics on Kapil Gujjar's (man who opened fire in Shaheen Bagh) phone where Kapil can be seen with AAP leaders: BJP is using Delhi Police.If Kapil has links with AAP,he must be given stringent punishment. It's their political stunt before polls. pic.twitter.com/aMZbgalFda

भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा द्वारा ‘आतंकवादी’ कहे जाने पर केजरीवाल ने कहा, ‘मैं ये सुनकर बहुत दुखी हुआ। मैंने कभी अपने परिवार और बच्चों के लिए कुछ नहीं किया और खुद को देश के लिए समर्पित कर दिया। मेरे 80 फीसदी बैचमेट आईआईटी से हैं और वह विदेश चले गए। मैंने इनकम टैक्स कमिश्नर की जॉब छोड़ दी।’ केजरीवाल ने कहा, ‘मैंने अब सब दिल्ली की जनता पर छोड़ दिया है, अगर आपको लगता है कि मैं आतंकवादी हूं तो 8 फरवरी को कमल का बटन दबाना और अगर आपको लगता है कि मैंने दिल्ली, देश और लोगों के लिए काम किया है तो झाड़ू का बटन दबाना।’

#WATCH Delhi CM Arvind Kejriwal on BJP MP Parvesh Verma calling him terrorist: I was very hurt. I've never done anything for my family or my children, and dedicated myself in service of country. 80% of my batchmates from IIT went to foreign.I left Income Tax Commissioner's job. pic.twitter.com/rxkdsjvgcl

— ANI (@ANI) February 5, 2020