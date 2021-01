देश की राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद स्थित मुरादनगर में अंतिम संस्कार में शामिल होने गए लोगों पर श्मशान घाट में लेंटर गिर गया। इस हादसे में करीब 15 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि कई लोगों को मलबे से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आशंका जताई जा रही है कि मलबे में अब भी कुछ लोग दबे हो सकते हैं। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान है। योगी ने डीएम और एसएसपी को प्रभावी ढंग से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के निर्देश हैं।

हिन्दुस्तान.कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है जबकि दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। छत गिरने से 40 से अधिक लोग दब गए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने लोगों को रेस्क्यू कर गाजियाबाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया। यहां पर डॉक्टरों ने 14 मौत की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि, बारिश होने के कारण लिंटर गिर गया।

हादसे में किसी को भागने तक का मौका नहीं मिला। चीखपुकार के बीच कुछ लोग उसके अंदर ही मलबे में दब गए जबकि कुछ ने बमुश्किल दौड़कर अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस के अलावा दमकल विभाग और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। आशंका है कि भराव की जमीन में बने भवन की अधिक बारिश में मिट्टी बैठ गई और यह घटना घटी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मरने वालों के आश्रितों को दो-दो लाख रुपए की आर्थिक मदद देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मंडलायुक्त मेरठ और एडीजी मेरठ जोन से घटना की रिपोर्ट मांगी है।

UP CM Yogi Adityanath takes cognizance of roof collapse incident in Muradnagar, Ghaziabad district.

"I've instructed district officials to conduct relief operations & submit a report of incident. All possible help will be provided to those affected by the incident," he said. pic.twitter.com/3Kt6ECqIz7

— ANI UP (@ANINewsUP) January 3, 2021