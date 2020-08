अर्नब गोस्वामी के पूर्व सहयोगियों में से एक ने उनके समाचार चैनल ‘रिपब्लिक टीवी’ से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देते हुए उनके पूर्व सहयोगी ने टीवी चैनल की पत्रकारिता नैतिकता पर सवाल भी उठाया है। तेजिंदर सिंह सोढ़ी ने एक तीखे ट्वीट के साथ ‘रिपब्लिक टीवी’ से अपने इस्तीफे की घोषणा की।

तेजिंदर सिंह सोढ़ी ने अपने ट्वीट में लिखा, “साढ़े तीन साल तक पत्रकारिता की हत्या के लिए पत्रकारिता से माफी मांगने के बाद मैंने रिपब्लिक टीवी से इस्तीफा दे दिया। जल्द ही अधिक जानकारी दूंगा।”

After writing an apology to Journalism for killing it's soul for three and a half years, I have resigned from Republic TV.

More details here soon.

